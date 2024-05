Dalla Riviera romagnola agli States, il dj riminese apre con la sua musica la partita dei New York City

Il dj e produttore riminese Mauro Catalini è stato ospite d’onore al Citi Field, stadio dei famosi Nets nel quartiere Queens della Grande Mela in occasione dell’apertura della partita di calcio tra New York City Fc e Colorado Fc della MLS, il campionato Usa. Catalini che ha curato il dj set della giornata, è spesso ospite di grandi eventi internazionali come dj e in veste di produttore dei grandi dj in tour in tutto il mondo.

Con lui a New York, a dare il via alla partita, il cantante dominicano di musica urbana, Shelow Shaq considerato un pioniere del genere. "Un onore poter dare inizio alla partita del New York City FC della Major League Soccer USa qui a New York, nel famoso stadio Citi Field" ha scritto in un post sul proprio profilo Instagram Catalini.

Il dj riminese, che ha pubblicato un video che lo ritrae proprio ne momento del via al match tra le due squadre statunitensi, ha ringraziato anche l'attore e produttore Jalen James Acosta di Wau. "Tutto questo è stato possibile grazie a mio fratello Jalen James Acosta, il grande boss". Sempre a New York Catalini è stato dj special guest dell’evento argentino Quilombo nel Club Code Astoria.