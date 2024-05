Con Doccia Party e Radio Deejay, al via la nuova stagione del parco acquatico più famoso d'Europa

Mercoledì 1 Giugno riapre Aquafan a Riccione con tantissimi eventi e novità. “Riparte una nuova stagione di Aquafan, l’ultimo dei nostri parchi divertimento in Riviera ad aprire in questo 2024 - dice Patrizia Leardini, COO Costa Edutainment - Quello che questo parco offre al pubblico, di tutta Italia e dell’estero, non è solo divertimento e scivoli ma molto di più. Siamo un luogo di tendenza, uno spazio amato e ricercato da brand, talent, creator. Sul nostro palco in Piscina Onde abbiamo consolidato uno dei festival musicali più particolari della Riviera, dove il pubblico si diverte in costume e balla in acqua e gli ospiti non vedono l’ora di presentare album, singoli, novità. Aquafan è il luogo dove gli artisti nascono e crescono, una splendida vetrina dell’estate italiana”.

L'estate 2024 "We are the wave"

Aquafan è da sempre non solo un parco acquatico ma un brand sensibile e attento alle dinamiche dei linguaggi delle nuove generazioni. Per la campagna visual 2024 la scelta è ricaduta nuovamente sul mondo dei primati: non più una sola scimmia surfista ma tre di diverse specie, avvolte da una maxi onda e dagli scivoli del parco. Le scimmie, simbolo degli istinti primordiali e della felicità viscerale in ognuno di noi, travolge tutti nel maxi divertimento dell’estate 2024.

3 Km di scivoli e 9 ettari di verde

Sui nove ettari di verde della collina di Riccione, l’1 giugno si torna a scivolare su oltre 3 chilometri di scivoli con l’M280, la più grande attrazione nella storia del parco acquatico romagnolo, il Kamikaze, l’adrenalinico Extreme River. Ragazzi e famiglie si divertono su Speedriul, River Run, Surfing Hill, Twist e StrizzaCool, gli amanti del brivido si tuffano nel buio del Black Hole. Tre le aree riservate ai più piccoli: Arca Beach, Piscina dell’Elefante e Antarctic Baby Beach.

Fitto calendario di animazioni ed eventi

Si parte a tutto gas con l’apertura sabato 1° giugno e poi la festa di fine anno scolastico venerdì 14 giugno. Per studenti delle scuole superiori e delle medie ma anche per insegnanti e professori, è prevista una tariffa special per quella giornata: chi è nato tra il 2005 e il 2013, e per tutti i docenti, l’ingresso è di 16 euro.

Nel luogo più iconico del parco, sul suo palcoscenico, è confermato il festival Music Wave con artisti nazionali: Shade (9 Luglio), Alex Wyse (16 Luglio), Leo Gassman (23 Luglio), Rosa Chemical (30 Luglio), Stunt Pilots (6 Agosto), Cricca (13 Agosto) e Il Tre (20 agosto). Tutti gli appuntamenti del festival, targato Maxibon, saranno compresi nel biglietto d’ingresso.

Tornano e raddoppiano le giornate no stop del parco. Saranno quattro i giovedì con Aquafan aperto dalle 10 alle 23: 11 e 25 Luglio, 8 e 22 Agosto. Tutte le attrazioni saranno aperte no stop fino a notte, alle 18.30 è in programma in Piscina Onde uno special dj set con anche il Doccia Party più grande del mondo. E poi alle 19.30 le tappe di Webboh Fan con creator e artisti a sorpresa, sul palco della Walky Cup.

Aquafan sigilla anche per questa stagione la storica collaborazione con Radio Deejay. La radio più famosa e ascoltata d’Italia, capitanata da Linus, farà tappa nuovamente negli studios di Aquafan questa estate. Diversi personaggi trasmetteranno in diretta dalla Piscina Onde di Aquafan.

A luglio e agosto torna anche la nuova squadra di Aquadancers, selezionati nei casting di metà aprile. I ballerini più amati dell’estate italiana, insieme allo showman Franky Chiappinelli (per la regia di Elena Ronchetti), coinvolgeranno il pubblico in animazioni diffuse in varie parti del parco, insieme a tanti appuntamenti degli sponsor.

Il mondo social

Aquafan continua a crescere sui suoi canali social e Tik Tok. I video più visti, complessivamente, hanno superato i 4 milioni di visualizzazioni. Anche per la stagione 2024 arriveranno grandi star del web, ci saranno eventi speciali con installazioni, dj set, sfide e challenge super virali. Il calendario di eventi è in continuo aggiornamento.