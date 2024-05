Dagli appassionati delle Harley Davidson due preziose donazioni per la Chirurgia di Riccione

Un altro importante gesto di solidarietà nei confronti della sanità romagnola e in questo caso dell'Ospedale "Ceccarini" di Riccione. La ASD “Riccione Chapter Harley Davidson” ha infatti donato una piattaforma pesapersone digitale e una sedia da destinare agli ambulatori bariatrici della Unità Operativa di Chirurgia Generale di Riccione, diretta dal dottor Andrea Lucchi, centro leader in Ausl Romagna per il trattamento chirurgico dell’obesità e delle malattie metaboliche.

“Il Centro, accreditato dalla Societa italiana di chirurgia dell'obesità e delle malattie metaboliche, ha iniziato la sua attività nel 2021 e ad oggi sono state eseguite più di 200 procedure - ha spiegato il dottor Andrea Lucchi -. Si avvale di un team multidisciplinare che comprende, oltre ai chirurghi, nutrizionisti, dietisti, psicologi, psichiatri, anestesisti, endocrinologi, endoscopisti, diabetologi, pneumologi, infermieri ed OSS. Il trattamento dell'obesità e delle malattie metaboliche, come il diabete, prevede un approccio multidisciplinare che prevede modificazioni dello stile di vita, trattamenti dietetici, farmacologici e anche chirurgici talvolta. Il trattamento è regolamentato dalle recenti linee guida della SICOB”.

In particolare la donazione odierna, che fa seguito alle precedenti donazioni effettuate dallo stesso Riccione Chapter, da sempre sensibile alle esigenze del nosocomio cittadino, completa la dotazione di attrezzature dell’ambulatorio bariatrico, dove i pazienti obesi accedono prima dell'intervento, nel corso della preparazione preoperatoria (chirurgica, nutrizionale e psicologica) e durante il periodo di osservazione post-operatorio.

"Grazie alla generosità degli amici di Riccione Chapter, che da anni sostengono la chirurgia con diverse iniziative solidali e che ringrazio sentitamente – ha sottolineato la dottoressa Bianca Caruso, direttrice della Direzione Medica del presidio ospedaliero della Perla Verde - da oggi l'Ospedale Ceccarini avrà anche una nuova dotazione di attrezzature, che contribuirà a consentire la piena realizzazione delle attività di chirurgia bariatrica”.