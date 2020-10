Autunno, tempo di castagne: ecco dove raccoglierle nei dintorni di Rimini

L’autunno è il periodo delle castagne. Regina indiscussa dei mesi di ottobre e novembre, la castagna è, anche, simbolo dell’arrivo delle giornate fredde e più brevi. Racchiusa in un riccio questo gustoso frutto si trova facilmente camminando nei boschi.

In questo periodo dell’anno, poi, i boschi sono un caleidoscopio di colori, profumi e paesaggi incantati. Allora, perché non approfittare dei weekend autunnali per andare a raccogliere le castagne e godere delle bellezze della natura? Raccogliere le castagne può diventare la scusa ideale per allontanarsi dalla routine andando alla scoperta dei castagneti e dei boschi dell’entroterra riminese. Camminare nel silenzio in mezzo alla natura in un bosco di castagni indossando scarponcini da trekking e borraccia d’acqua allontana lo stress, aumenta il buonumore e fa bene alla salute. Si può anche, semplicemente, fare una camminata pestando i ricci caduti nel fogliame godendosi lo spettacolo del foliage.

Dove raccogliere le castagne

Il momento della raccolta delle castagne è spesso un momento di riunione per le famiglie o amici che si muniscono di scarponi e cassette e si inoltrano nei boschi.

Spesso, però, non si sa dove andare. Quali boschi si trovano nel riminese? Basta andare nell'entroterra. In Valmarecchia e Valconca, infatti, gli alberi di castagne non mancano. Ma prima di addentrarsi con un cesto sottobraccio è sempre buona norma informarsi con le Pro Loco del posto. A Montefiore, sul Monte Faggeto, c’è un bosco molto bello e piuttosto vasto, dove fare trekking fra i castagni. Altri boschi di castagno sono a Talamello sul Monte Pincio e a Montefiore Conca. A Sant’Agata Feltria, terra di tartufo bianco, ma anche di castagne, nella zona di Ca' Francescone c'è la possibilità di chiedere in quali giornate e in quali orari è possibile godersi questa esperienza.

La specialità da provare: Riso e castagne: un risotto saporito dove riso e castagne cuociono insieme con tanti aromi. www.riminiturismo.it

Cosa indossare per la raccolta delle castagne

Pantaloni lunghi

Scarponcini antiscivolo o da trekking

Calzettoni

Guanti, vanno bene quelli da giardinaggio

Cosa serve per raccogliere le castagne

Contenitori

Bastoni

Borraccia

Coltello per castagne/taglia castagne

Come distinguere le castagne dai marroni e riconoscere quelle buone

Marroni o castagne? Questo è il dilemma! Diciamo che possono definirsi cugini anche se molti chiamano “castagne” entrambi i frutti senza distinzione, non sapendo che, anche se simili, presentano sostanziali differenze: non solo nel gusto, ma anche nella forma, dimensioni e colore della buccia.

Prima di vedere le differenze tra le due, ecco come capire se una castagna è buona. Solitamente alla base degli alberi si possono trovare a terra i ricci già maturi. Con l’aiuto di un bastone o un coltello taglia castagne, apriteli, al loro interno si trovano di solito 2-3 "marroni", se ce ne sono fino a sette frutti vuol dire che sono castagne (questa è già una prima differenza). Se sono dure e intatte significa che sono buone, al contrario, ovvero sono molli, vuol dire che sono già state aperte e assaporate da vermi e insetti.

Ma ora vediamo le altre differenze tra le castagne e i "marroni", ossia il frutto di coltivazione:

Forma e dimensioni: la castagna ha dimensioni inferiori rispetto a quelle del marrone, il quale, di conseguenza, è facile che sia più grande e regolare. Per quanto riguarda la forma, la castagna presenta un lato piatto e schiacciato, mentre la varietà coltivata è tondeggiante, che richiama alla mente quella di un cuore.

la castagna ha dimensioni inferiori rispetto a quelle del marrone, il quale, di conseguenza, è facile che sia più grande e regolare. Per quanto riguarda la forma, la castagna presenta un lato piatto e schiacciato, mentre la varietà coltivata è tondeggiante, che richiama alla mente quella di un cuore. Buccia (o pericarpo) : quella delle castagne è bruno scuro e resistente; quella dei marroni, al contrario, è di un marrone più chiaro, che in alcuni casi tende al rossiccio e presenta delle striature.

: quella delle castagne è bruno scuro e resistente; quella dei marroni, al contrario, è di un marrone più chiaro, che in alcuni casi tende al rossiccio e presenta delle striature. Pellicola (o episperma) : è ciò che separa il frutto dalla buccia. Quella della castagna è più spessa e più difficile da rimuovere. Quella dei marroni si toglie più facilmente perché hanno una superficie liscia e omogenea.

: è ciò che separa il frutto dalla buccia. Quella della castagna è più spessa e più difficile da rimuovere. Quella dei marroni si toglie più facilmente perché hanno una superficie liscia e omogenea. Cicatrice ilare : si tratta dell’area più chiara posta alla base del frutto. Quella della castagna è più rotondeggiante, mentre quella del marrone più rettangolare.

: si tratta dell’area più chiara posta alla base del frutto. Quella della castagna è più rotondeggiante, mentre quella del marrone più rettangolare. Le castagne hanno un sapore meno deciso e meno dolce rispetto ai marroni con un sapore più dolce e una croccantezza particolari.

Benefici delle castagne

Le castagne sono ricchissime di carboidrati, ne contengono più dell’80%, e vanno mangiate in caso di spossatezza e stress fisico. Limitarne, invece, il consumo in caso di diete per perdere peso; contengono fosforo e per questo migliorano notevolmente la memoria; ricchissime di fibre sono benefiche per il nostro intestino, combattono la stitichezza, riducono il colesterolo e riequilibrano la flora batterica. Sono, anche, ricchissime di vitamine A,B,C,D, hanno un alto contenuto di fosforo, potassio, sodio, magnesio, calcio e cloro. Utilizzate, invece, per fare gli infusi svolgono funzioni antiossidanti, alleviano il dolore del mal di gola e delle affezioni bronchiali.





Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.