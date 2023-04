Sono nati insieme nella stessa stanza d'ospedale, due amici ora reinventano la cucina di un ristorante

Cambia gestione il ristorante “Alice” di Bellaria, una tra le insegne storiche situata sul lungomare della città dal momento che, in passato, quelle stesse mura hanno ospitato la discoteca Maxim, uno dei locali più celebri della Riviera dello scorso millennio. Al timone della nuova attività di ristorazione una coppia di bellariesi Doc: Enrico Giovannini (già titolare, assieme al socio Nicola, del vicino ristorante “Bell’aria”) ed il pizzaiolo Stefano Russo, figlio dello storico pasticcere stellato Giancarlo e, fino a poco tempo fa, gestore di “Pizza al Volo” a Savignano sul Rubicone.

“Io e Stefano - spiega Enrico, da pochi anni nel mondo della ristorazione - siamo stati amici ancora prima di nascere, visto che le nostre madri si incontravano nella piazzetta del paese quando erano incinta. Siamo nati praticamente nello stesso giorno e nella stessa stanza di ospedale. Un’amicizia di lunga data proseguita negli anni, anche se, fino a oggi, non avevamo mai pensato di condividere un’avventura lavorativa. Ma non appena ho varcato la soglia del nuovo locale, ho subito ripensato a quel mio vecchio amico che, nell’arte della pizza a legna, non teme confronti. E così, quando gli ho chiesto di darmi una mano, lui come mi aspettavo mi ha detto di sì. Non è un vero e proprio socio ma, oltre a essere un grande amico, è soprattutto un professionista di alto livello che ci darà una mano importante”.

Il padre di Stefano, infatti, è il leggendario Giancarlo Russo, un’istituzione nel mondo della pasticceria romagnola, il creatore del lievito madre più antico della Romagna e, soprattutto, uno dei pochi bellariesi ad essere entrato nel Guinness dei Primati grazie al suo “panettone da record”, un gigante da cinquanta chili che, sul finire degli anni ’90, gli valse l’invito in tv nei programmi di Raffaella Carrà e Massimo Giletti.



In una location informale ed accogliente, il nuovo ristorante “Alice” proporrà una gastronomia nel segno della più antica tradizione romagnola. Un ricco menu mari e monti, con i grandi classici della cucina del territorio: dall’insalata di mare al risottino, dagli spiedini misti al mitico fritto. Senza dimenticare le proposte di carne con l’immancabile grigliata mista ma, soprattutto, la pizza preparata con lievito naturale e proposta in ben 40 varianti.