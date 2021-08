Due famiglie riminesi si aggiudicano Supercoppia Italiana 2021

Il concorso premia l’importanza della figura della coppia nel vivere quotidiano, in un tempo in cui la frenesia ed il susseguirsi veloce dei giorni fanno spesso dimenticare che non si è soli e si condivide la vita con un’altra persona

Due coppie riminesi al concorso “La Supercoppia Italiana 2021”. A portarsi a casa l'ambito premio Donatella Zamagni, 63 anni, casalinga e Lino Gnoli, 65 anni, di Santarcangelo di Romagna (Rimini) per la categoria “La Supercoppia Italiana Dolcezza” mentre i riminesi Angelina Pelliccioni, 63 anni, casalinga e Giuseppe Cappelloni, 67 anni, artigiano, si sono aggiudicati il titolo "La Supercoppia Italiana Solare”.

Il concorso, giunto alla 15esima edizione, è andato in scena a San Mauro Mare domenica 29 agosto, presso il Blue Paradise con il patrocinio del Comune di San Mauro Pascoli. Alla base del concorso, ideato da Paolo Teti con la moglie Maria Grazia Montevecchi, c'è la volontà di "premiare l’importanza della figura della coppia nel vivere quotidiano, in un tempo in cui la frenesia ed il susseguirsi veloce dei giorni fanno spesso dimenticare che non si è soli e si condivide la vita con un’altra persona; oppure ci si ricorda che si è una “coppia” solo quando nascono problemi o difficoltà".

Durante la kermesse, le coppie partecipanti, hanno dovuto dimostrare di essere affiatate, unite e complici in ogni situazione attraverso simpatici test riguardanti la loro vita di coppia, prove di abilità e l’immancabile passerella in cui le coppie impegnate si sono cimentate in una coreografia ispirata al film cult Grease. Donatella e Lino sono sposati da 45 anni e sono genitori di Devio, Loris, Eros e Daniel, di 44, 41, 40 e 28 anni; Angelina e Giuseppe, sposati da 41 anni, sono i genitori di Daniele e Michele, di 40 e 37 anni.

La coppia vincitrice della 15° edizione del concorso “La Supercoppia Italiana 2021” vive a Forlì ed è composta da Angela Greco, 51 anni, cassiera e Daniele Lo Pinto, 42 anni, militare del’esercito italiano. Angela e Daniele sono sposati da 20 anni e sono genitori di Gianmarco ed Emily. Questi i premi delle altre categorie: “La Supercoppia Italiana Gold” ad Alessandra Ferlini, 45 anni, insegnante di scuola superiore e Enea Coatti, 51 anni, impiegato, di Argenta (Ferrara). Alessandra ed Enea sono sposati da 8 anni e sono genitori di Tommaso di 6 anni; “La Supercoppia Italiana Evergreen” Lorenza Bartolomei, 57 anni, casalinga, di Forlì e Terenzio Babini, 55 anni, consulente commerciale, di Porto Corsini (Ravenna). Lorenza e Terenzio sono fidanzati da 6 anni. Inoltre ai fidanzati Vania Pellizzari, 62 anni, casalinga e Mirco Vania, 65 anni, di Dueville (Vicenza), è andato il premio “La Supercoppia Italiana Eleganza”. Infine per Catia Luciani, 50 anni, impiegata e Stefano Rinaldesi, 54 anni, addetto alle consegne, di Corridonia (Macerata), fidanzati da 8 anni, il premio “La Supercoppia Italiana Simpatia”.

A condurre l'evento Paolo Teti, con Barbara Semeraro e Barbara Pellizzari. Ospiti d’onore le “Madrine” di “Miss Mamma Italiana”, con le mamme vincitrici degli anni passati e le pre-finaliste dell’anno 2021. Gli organizzatori annunciano di essere già al lavoro per la prossima edizione.