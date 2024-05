Crea le materie prime per pasticcerie, bar e hotel, l'azienda riminese festeggia 30 anni di attività

Un traguardo importante per Dulca, storica azienda riminese che nel 2024 compie i 30 anni di attività. Dulca è un’azienda commerciale del territorio, che opera nel settore della distribuzione di materie prime, semilavorati e prodotti finiti per pasticcerie, gelaterie, forni, bar e hotellerie, con una storia ed una tradizione che raccontano professionalità e competenza.

In occasione di questo importante compleanno, lunedì 13 maggio, l'azienda organizza un evento aperto a colleghi e clienti e a chi voglia mettersi in ascolto di una bella storia umana e professionale. La Dulca nasce infatti il 1° gennaio 1994. Eppure, questa storia non inizia "solo" 30 anni fa con Bruno e Roberto Fabbri, ma ben 20 anni prima (e, a guardarci bene, prima ancora), in un tempo lontano dove tutto doveva ancora succedere.

Per celebrare questo anniversario, è nata una mostra fotografica dal titolo "Dulca, una storia che continua", con immagini che provengono nella maggior parte dall’archivio privato degli album della famiglia Fabbri. Le parole che segnano il racconto sono quelle raccolte dalle testimonianze dirette di chi ha vissuto questa storia e ha contribuito a scriverla. Ne viene fuori una ricetta preparata con cura, che si tramanda come le cose buone che fanno grandi le piccole storie.

Porte aperte al gusto

Durante il pomeriggio avrà luogo anche un Open Day rivolto agli operatori dei settori panificazione, pasticceria, gelateria ed hotel, ristoranti e bar, che è inserito come “anteprima” all’interno del calendario del Festival dell’Industria e dei valori d’impresa di Confindustria Romagna.

Durante questo appuntamento, che si svolgerà a ingresso libero, dalle 14:00 alle 18:00, presso l'Eco Area Better Living di Cerasolo, sarà possibile visitare la mostra e intrattenersi con i veri protagonisti di questo progetto imprenditoriale, fiore all'occhiello di un territorio che sa fare bene le cose e, quando si tratta di cibo, le sa fare ancora meglio.

I festeggiamenti continueranno in serata, con un evento su invito.