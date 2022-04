Eclissi solare e luna nera nel cielo di fine aprile 2022

La prima eclissi solare del 2022 si verificherà il 30 aprile nel giorno della seconda Luna Nuova dell’anno. L’eclissi solare che in questo caso sarà parziale, un evento astronomico che accade quando la Luna si trova tra la Terra e il Sole, oscurando una parte del disco solare: purtroppo in Italia non potremo ammirare questo spettacolo, ma sarà possibile seguire il fenomeno in streaming.

Eclissi parziale solare di aprile 2022: quando vederla

La prima eclissi solare dell'anno sarà osservabile solo in alcune zone speciali e poco popolate, ovvero sopra l'oceano Pacifico o l'oceano Atlantico, in parti dell'Antartide e dalla punta meridionale del Sud America. A differenza dell'eclissi dello scorso mese, questa di aprile sarà solo parziale e visibile in pochi Paesi.

L'eclissi inizierà alle 14.45 locali, che saranno le 20.45 in Italia, e durerà circa 4 ore, raggiungendo il suo picco intorno alle 16.41 locali, quando la Luna oscurerà circa il 64% del disco solare.

Cosa succede

Durante l’eclissi solare parziale la Luna si frappone tra la Terra e il Sole, nascondendo così una parte del disco solare. La porzione di Sole oscurata può cambiare a seconda del punto di osservazione: sabato 30 aprile 2022, la regione migliore per osservare l'evento astronomico sarà il Sud America, dal quale il Sole apparirà coperto per il 64% durante il picco dell'eclissi.

Normalmente, la durata dell'eclissi parziale di Sole è superiore a quella di un'eclissi totale, un fenomeno che accade quando l'ombra della Luna copre per un breve periodo l'intero disco solare e che può realizzarsi solo quando il satellite, che ha un diametro 400 volte inferiore a quello del Sole, si trova ad una distanza dalla Terra tale da permettere questo effetto ottico.

Come vedere l’eclissi solare parziale

Per osservarla, ci si potrà collegare al canale YouTube Gyaan ki gareebi Live, dal quale potrai seguire l'intero evento astronomico in diretta streaming.

La prossima eclissi solare parziale, si verificherà il 25 ottobre 2022 e sarà visibile anche dall'Italia.

Ma se non vuoi aspettare così tanto, ecco che il cielo di maggio regalerà uno spettacolo da non perdere: lunedì 16 maggio 2022 ci sarà infatti un'eclissi totale di Luna che si potrà vedere anche dall'Italia.