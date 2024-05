Sulla Riviera pronte al debutto le tavole da surf che solcano le onde con il motore elettrico

Rimini si prepara ad accogliere l'ultima frontiera del surf e delle attività acquatiche: le tavole efoil. Questa innovativa tecnologia sta per fare il suo debutto sulla Riviera, promettendo emozioni senza precedenti per gli amanti del mare e delle avventure acquatiche.

Le tavole efoil, alimentate da motori elettrici silenziosi e sostenibili, consentono ai surfisti di solcare le onde con una sensazione di libertà e controllo senza precedenti. Con la possibilità di planare sopra la superficie dell'acqua senza il bisogno di onde, gli efoil offrono un'esperienza unica e accessibile a una vasta gamma di appassionati, dai principianti ai professionisti.

Partendo dalla spiaggia di San Giuliano di Rimini, i visitatori avranno la possibilità di prenotare un'emozionante sessione di efoil già dalla prossima settimana. Inoltre, per coloro che desiderano scoprire questa nuova esperienza in anteprima, sono previste due giornate di open day: 1 e il 2 giugno (prenotazione obbligatoria su e-surf.it). La giornata dell’1 giugno vedrà la presenza delle autorità locali, con il saluto del Sindaco di Rimini e del Segretario di Stato per il Turismo, che inaugureranno ufficialmente l'introduzione delle tavole efoil a Rimini.

Rimini, famosa per le sue splendide spiagge e il suo vibrante stile di vita costiero, è pronta ad abbracciare questa nuova era del surf e delle attività acquatiche. Con la sua lunga tradizione di ospitalità e passione per lo sport, la città è il luogo ideale per scoprire le emozioni delle tavole efoil.

L'arrivo delle tavole efoil a Rimini rappresenta un'opportunità unica per i residenti e i visitatori di sperimentare una nuova dimensione del divertimento in acqua. Grazie alla partnership con Fliteboard, leader mondiale nella produzione di efoil di alta qualità, Rimini diventerà presto una destinazione imperdibile per gli appassionati di surf e avventura.