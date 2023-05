Il barbecue perfetto è servito da Orietta Berti: il foodblogger “mette sulla griglia” le eccellenze romagnole

In primavera, le città "si tingono" di molteplici colori, risvegliando i propri spazi verdi dal torpore caratteristico dei mesi invernali e il desiderio in noi di trascorrere del tempo all'aria aperta. I?l mese di maggio, tuttavia, è anche molto altro.

È il tempo ideale per concedersi un picnic o un barbecue in famiglia o tra amici. A tal proposito, mancano le idee in cucina? Presto fatto. Mercoledì 10 maggio il foodblogger Emanuele Ferrari accompagna alla scoperta di una sua nuova creazione, chiamata con un gioco di parole “Emi-Romagna BBQ Party”, un barbecue party in perfetto “Emi style”, anzi “Emi-Romagna Style”, precisa il giovane influencer, nella nuova puntata della miniserie web “Una Ricetta con Orietta”.

Quattro le eccellenze regionali con cui realizzerà il piatto: Casciotta d’Urbino Dop , Vitellone Bianco dell’Appennino Centrale Igp , Olio Extravergine di Oliva Brisighella Dop e Aceto Balsamico di Modena Igp.

Per un BBQ party che si rispetti, bisogna partire innanzitutto dalle salse. Per prima, un invitante pesto di zucchine -preparato da Emi al mortaio- ottimo per esaltare il sapore della delicata Casciotta d’Urbino Dop, lascia intendere alla sua “Sous Chef” Orietta Berti. Un formaggio, aggiunge, che si apprezza molto anche grigliato, in accompagnamento alla carne.

Successivamente, l’influencer passa alla realizzazione della “salsa barbecue”, i l perfetto condimento per la Regina della grigliata - la fiorentina di Vitellone Bianco dell’Appennino Centrale Igp - che prepara unendo senape, miele, Olio Extravergine di Oliva Brisighella Dop e Aceto Balsamico di Modena Igp.

Infine, la tavolozza di colori del pittore: Emi dispone le salse sul tagliere su cui troneggia la bistecca già cotta, pronta per un profumato e invitante BBQ Party.

“Una Ricetta con Orietta” vedrà fino a luglio Orietta Berti e i due istrionici foodblogger Federica Gif ed Emanuele Ferrari,realizzare creative ricette con le 44 eccellenze Dop e Igp della Food Valley emiliano-romagnola ( primato europeo), che raggiungeranno oltre 1 milione di potenziali utenti italiani.



Gli ingredienti di "Emi-Romagna BBQ Party"

La carne di Vitellone Bianco dell'Appenino Centrale IGP proviene da animali delle razze Romagnola, Chianina e Marchigiana, di età compresa tra i 12 ed i 24 mesi. Si tratta di tre specie considerate tra le più pregiate al mondo per la loro carne magra e saporita e a basso contenuto in colesterolo, da cui si ottiene la rinomata “fiorentina”. Prodotto in varie provincie italiane, in Emilia-Romagna la zona di produzione del Vitellone Bianco comprende i territori delle province di Bologna, Ravenna, Forlì-Cesena e Rimini.



La Casciotta d'Urbino DOP è un formaggio delicato a pasta morbida, realizzato con il 70-80% di latte di pecora intero e con il 20-30% di latte vaccino. La zona di produzione del latte compr ende Pesaro e Urbino e i Comuni dell’Alta Val Marecchia che negli anni scorsi sono passati alla provincia di Rimini. Questo formaggio può essere servito come piatto unico, o in accompagnamento a pane e salumi, mentre più stagionato è presente anche nelle farciture e nei ripieni ed è ottimo anche con varie marmellate. Le sue origini sono antichissime, la “Casciotta” era prodotta già nel XV secolo ai tempi dei duchi di Montefeltro e Della Rovere, che lo commercializzavano con Roma e con lo Stato della Chiesa.



Essendo un Olio molto pregiato, l'Olio Extravergine di Oliva Brisighella DOP viene spesso utilizzato per condire pietanze ricercate a base di pesce, carne e selvaggina. Il prodotto è ottenuto da olive della varietà Nostrana di Brisighella, raccolte a mano direttamente dall’albero, nel periodo in cui arrivano a maturazione. L’Olio viene molito entro 2 giorni dalla raccolta, uno dei segreti che lo rende tanto speciale. Prodotto nel territorio amministrativo dei comuni di Brisighella, Faenza, Riolo Terme, Casola Valsenio e Modigliana, in provincia di Ravenna, ha origini antichissime, confermate dal ritrovamento di un piccolo frantoio a uso familiare risalente all'epoca romana.