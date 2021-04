Etichetta riminese per "Camminerai ancora" Il primo singolo della cantante Elvia

Il 15 Aprile è uscito su tutte le piattaforme digitali il primo singolo “Camminerai Ancora”. Il nuovo singolo dell’autrice Cantante “Elvia Llauder” è nato da Rimini con l’etichetta discografica (Collettivo Fun).

Elvia è nata a Vigo, una città sul mare della Galizia, una terra nel nord-ovest della Spagna.

“Camminerai ancora” è una canzone ricca di influenze Spagna-Italia un connubio solare e dal ritmo incalzante. Con questa canzone Elvia vuole trasmettere positività, che nulla è impossibile. Vuole spronare le persone a non abbattersi di fronte agli ostacoli. È una canzone, piena di energia e ottimismo, che mira a dare speranza e vita alle persone soprattutto nei momenti difficili.

Elvia fin da piccola, ha sempre amato la musica e sviluppato la sua creatività sognando di essere una cantante e un'attrice.

Ha partecipato alle serie tv più famose in Spagna come, "La que se Avecina", "Queens" per la BBC, "El Principe" canale 5 Spagna, "centro medico" come cardiochirurgo, Patricia, "Amar es para siempre" interpretando la cantante Rita Mestanza , Serie americana "Still Star-Crossed".

Ha partecipato come attrice al film "Es por tu bien", "Mama" di Penelope Cruz, il film americano "Megan Leavey" nei panni di Miss Lorna con Kate Mara, "The Man Who Killed Don Quixote" con Adam drive e per Netflix recitando in "Alta Mar ".

Ha lavorato anche in Italia, Spagnola ma con un ottimo italiano ricorda che il bisnonno era italiano. Frequenta la "Mostra del cinema" di Venezia, viene invitata al red carpet ogni anno, l'ultima volta era alla premiere del film di Brad Pitt, "Ad Astra" e alla consegna del leone d'oro a Pedro Almodovar, accompagnata da Gianluca Mech, un caro amico.

Parla 6 lingue ed è appassionata dell'Italia e della cultura italiana e per questo ha voluto fortemente realizzare questa canzone insieme al Produttore musicista (Marcello Sutera ) che ha collaborato con Artisti internazionali (Frank Mccomb, Tanya Michelle, Dennis Chambers, Fred Wesley, Cesare Cremoni) 2 versioni una in spagnolo e una in italiano usciranno su tutte le piattaforme digitali.