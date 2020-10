Come andare in vacanza gratis a Novembre a Rimini con la Settimana del baratto

Anche Rimini aderisce all’12ma Settimana del Baratto che si svolge dal 16 al 22 novembre. Si tratta di un'iniziativa molto semplice, economica e divertente. La settimana del baratto si svolge ogni anno la terza settimana di novembre (dal 16 al 22) e consente di andare in vacanza gratis. Impossibile? No! Basta cercare i B&B italiani affiliati al portale www.bed-and-breakfast.it e una mini vacanza è assicurata.

Nonostante, quest’anno la Settimana del Baratto caschi nel pieno della seconda ondata di contagi da Covid, tanto in Italia che negli altri paesi se si potrà viaggiare approfittare di questo spazio d’evasione a costo zero è l'ideale per prendere del tempo per se stessi e rilassarsi.

Come funziona?

I B&B affiliati al portale mettono a disposizione le loro strutture offrendo un soggiorno gratuito in cambio di beni e servizi come succede ormai da 11 anni.

La pratica dello scambio associata al piacere del viaggio e di alloggio in strutture familiari, tutte presenti sul sito www.settimanadelbaratto.it è ormai assodata e di successo. In questo luogo virtuale domanda e offerta si incrociano, si contratta e infine ci si accorda: questo è cioè il punto d’incontro tra i viaggiatori e i gestori dei bed and breakfast. I primi si propongono per attività manuali, creative e didattiche, oppure offrono beni propri, in cambio di un pernottamento, mentre i secondi pubblicano i loro desideri, mettendo a disposizione gratuitamente la propria ospitalità.

Anche nella nostra regione sono varie le strutture ricettive che aderiscono all’iniziativa: basta verificarlo su qui e poi confrontare le disponibilità con la “lista dei desideri” degli albergatori, incrociarla con le proprie capacità o possibilità e il gioco e fatto: vacanza in cambio di oggetti o servizi! Davvero stimolante e divertente, senza spendere un euro.