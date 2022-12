Morciano svela il programma di Natale, torna la pista del ghiaccio in piazza

Finalmente svelato il programma delle festività natalizie che animerà Morciano di Romagna nel periodo compreso tra l'8 dicembre e il 6 gennaio.

Un programma frutto dell'iniziativa della Nuova Scuderia Automobilistica Morcianese e del Gruppo Scout Morciano AGESCI, che hanno sottoscritto con il Comune un apposito protocollo; sarà un Natale sobrio e sostenibile, senza però rinunciare alla magia delle festività e alla voglia di ritrovarsi e trascorrere del tempo insieme, in famiglia e al fianco di tutta la nostra comunità; il Comune farà la sua parte, con un finanziamento a copertura parziale delle spese sostenute: un importo particolarmente contenuto e pari ad un terzo di quello stanziato lo scorso anno, per non gravare eccessivamente sulle casse dell'ente in un momento di criticità per famiglie e imprese. Il privato si occuperà del resto.

In piazza del Popolo, per tutto il periodo di svolgimento della manifestazione, troverà posto la pista di pattinaggio sul ghiaccio, insieme al "Salto con il trampolino" e alla giostra "Pesca dei cigni" per il divertimento dei più piccoli.

Giovedì 8 dicembre, a partire dalle 14:30, le festività entreranno nel vivo con il Raduno di Auto d'Epoca in compagnia del Club Amici Automoto storiche di Cattolica, il tutto condito da ciambella e vin brulè.

Alle 15:30 bambine e bambini potranno cimentarsi in una gara di abilità, completamente gratuita, ovvero la "Gimkana auto a pedali" Città di Morciano. Non mancherà il gazebo degli Scout con castagne e vino per rifocillarsi e riscaldarsi.

Domenica 11 dicembre dalle 16:00 spazio alla musica, con il concerto live dei Free Message e il gazebo degli Scout che offrirà ai presenti castagne e vino.

Domenica 18 dicembre divertimento per tutti con lo spettacolo di magia del Mago Pastrocchio (dalle ore 16:30), tra equilibrismo, risate e giocoleria, oltre all'immancabile gazebo degli Scout.

Domenica 1 gennaio Morciano di Romagna darà il benvenuto al nuovo anno a partire dalle ore 11:00 con la "Motobenedizione" in collaborazione con il Ducati Club Drd e lo spettacolo per bambini "Magicherie" insieme alla Compagnia dei Lillipuziani (alle 16)

Gran finale venerdì 6 gennaio a partire dalle 14 con "La sala giochi in legno" a cura di Laboratorio Marcone: 40 giochi in legno per bambini e nonni. Alle ore 15:30 tornerà la "Gimkana auto a pedali" Città di Morciano. Pesca con ricchi premi, hot-dog e cioccolata.