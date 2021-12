Dalla Romagna agli Usa: concerto a Miami Beach per gli Extraliscio

I romagnolissimi "Extraliscio" su un palco di Miami Beach. L’eclettica band sabato sera si è esibita per la prima volta negli Stati Uniti portando l’originale Punk da Balera a Miami Beach. Ha incantato il pubblico della “North Beach Bandshell”, un’arena che affaccia sull’oceano e che accoglie centinaia di persone, con la sua travolgente energia che l’ha vista protagonista dell’ultimo Festival di Sanremo e in tour in tutta Italia in questi mesi. Il concerto si è aperto con “La nave sul monte”, è continuato con la hit sanremese “Bianca Luce Nera”, passando per “Maggio mese gentile”, “Ciao Mare” e tanti altri brani che caratterizzando il repertorio vastissimo e fuori dagli schemi degli Extraliscio, finendo dopo oltre un’ora con “Medley Rosamunda” accolti da una standing ovation e tanti applausi. Un concerto che ha entusiasmato il pubblico, tra le improvvisazioni del leader Mirco Mariani, gli assoli al clarinetto di Moreno il Biondo e al sax di Tassinari e la voce inconfondibile di Mauro Ferrara. Il concerto rimarrà visibile sulla pagina Facebook di Hit Week.