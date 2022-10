Tra gli ingredienti farina di corteccia di pino e germogli d’abete, lo chef stellato cucina a sorpresa

L’inventiva e la creatività di Cristiano Tomei al ristorante Vite di San Patrignano. Sabato sera 8 ottobre, l’istrionico chef toscano sarà visiting chef del locale della comunità dove firmerà per i commensali un viaggio alla scoperta della natura tra verdure, carne e pesce in cui non mancheranno i prodotti di San Patrignano. Nel suo ristorante l’Imbuto a Lucca, una stella Michelin nel 2014, non c’è menù à la carte e tutto nasce dalla sua memoria gustativa, tutto si trasforma, assumendo forme inedite e abbinamenti creativi giocosi con le consistenze.

Proprio per questo la cena sarà tutta da scoprire, senza un menù ad oggi definito, non fosse per la certezza che saranno sette le portate che ogni commensale potrà gustare. Farina di corteccia di pino, germogli d’abete, menta selvatica, sono solo un esempio degli ingredienti che si ritrovano all’interno dei suoi piatti in cui esprime tutta la sua passione e la voglia di regalare un’esperienza divertente, immersiva, di cucina d’autore.

Menu di 7 portate. Prezzo a persona € 90 bevande escluse. Per info e prenotazioni 335 5404830 o info@ristorantevite.it.