Fedez e "La Dolce vita" in salsa romagnola, la spiaggia di Rimini spopola nel nuovo video della canzone

Sta subito diventando il ritornello dell’estate ormai alle porte. “La vita senza amore dimmi tu che vita è. Oh, dove sei andata? Oh, mi sei mancata”. E “La Dolce vita” del trio Fedez, Tananai, Mara Sattei sembra destinata a diventare uno dei tormentoni, se non il tormentone, dell’estate 2022. Un classico cocktail coloratissimo, che rimanda ai grandi successi e alla spensieratezza degli Anni 70. In un contesto nel quale sullo sfondo c’è protagonista la spiaggia di Rimini, che riceverà grazie al nuovo singolo di Fedez una notevole botta di visibilità e di immagine.

Dove è stato girato

Nella giornata di martedì (7 giugno), dopo l’uscita del brano lo scorso 3 giugno, ha fatto esordio sul web il video clip della canzone interamente girato a Rimini. La coppia d’Italia più seguita e osannata sui social, composta da Fedez e Chiara Ferragni, aveva già fatto clamore e rumore per il suo arrivo sulla Riviera Romagnola. Giovani fan tutti assiepati fuori dal Grand Hotel, dove hanno soggiornato, per strappare una fotografia o un autografo.

Ambientato a Miramare, davanti alla storica Colonia Bolognese, lo sceneggiato è uscito oggi, martedì 7 giugno, su YouTube, e, neanche a dirlo, sta già collezionando migliaia e migliaia di click. Un video molto atteso dai milioni di fan del cantante milanese, in cui i tre artisti vivono un'estate da anni 60’ all’interno di un contesto romantico, vintage e spensierato, tra i bagnanti, gli ombrelloni, la Vespa e quegli elementi balneari tipicamente rivieraschi.

Ora Fedez lo si vede in video sulla spiaggia di Rimini. Scodinzola a bordo di una Vespa sul bagnasciuga. Immagini coloratissime e che in tutto e per tutto ricordano l’Italia del boom economico. Tra le immagini un Fedez in sella alla moto tra due ali di persone pronte a danzare al suo passaggio e ancora balli e scene attorno agli ombrelloni e al chiringuito.

Gli abiti

Un ruolo non indifferente nel video lo gioca anche l’abbigliamento. Fedez, Tananai e Mara Sattei hanno puntato tutti su dei look dall'animo vintage. A vestirli è stata la Maison Gucci, che ha realizzato per loro dei completi colorati, coordinati e ispirati proprio agli Anni '70.

I protagonisti

l featuring di questo brano vede al fianco di Fedez Tananai, giovane cantautore già presente nell’ultimo album Disumano, che, dopo aver conquistato il grande pubblico al Festival di Sanremo 2022, ha da poco concluso un tour completamente sold out nei club e ottenuto il disco di platino con “Sesso Occasionale” e “Baby Goddamn”, canzone in vetta alle classifiche musicali degli ultimi mesi.

Presente anche Mara Sattei, una delle cantautrici più interessanti e poliedriche del panorama musicale italiano che, a seguito di importanti collaborazioni - che le sono valse svariate certificazioni -, a gennaio 2022 ha pubblicato il suo primo album, “Universo”, che porterà in estate in tour in giro per l'Italia, prima di approdare in autunno nei club.