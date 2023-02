Festa dei single: 11 novembre o 15 febbraio?

Il mese di Febbraio, è per eccellenza la mensilità consacrata all'amore. Il Romanticismo, racchiuso all'interno di composizioni floreali e cioccolatini, trova nella ricorrenza di San Valentino la sua massima celebrazione. Tuttavia, a questa segue prossima la festa che celebra coloro che hanno fatto dell'amore per se stessi (per scelta o per circostanza) la propria "condizione sentimentale": la Festa dei Single.



C'è confusione però in merito alla data nella quale celebrare "chi è solo". Infatti, alcuni sostiengono che coincida con il 15 febbraio e i festeggiamenti di commemorazioni dei Santi Faustino e Giovita (suo fratello), altri con la festività cinese "Single Day" l'11 novembre. E' doveroso perciò, fare chiarezza e "rendere giustizia" (oltre che una data esatta) agli scapoli presenti tra noi.



Single's Day: l'Oriente celebra l'amore per se stessi

Il Single Day, o giornata dei single, è una festività nata nel lontano Oriente (più precisamente in Cina), all’inizio degli anni Novanta e che a partire dal 2009 ha acquisito sempre più notorietà.. Ma di che cosa si tratta?

I due “fondatori” di questa giornata furono due studenti dell'Università di Nanchino che desideravano creare una festività per celebrare la propria "condizione" d'essere single, in contrapposizione ai propri "antagonisti" innamorati.



Single Day: un'occasione di shopping "sfrenato"

Nel 2009, il colosso cinese dell'e-commerce AliBaba ha individuato nell’11/11 un’incredibile opportunità, trasformando così in una trovata prettamente commerciale quella che era sorta come una ricorrenza goliardica. Nel Single's Day non c'è spazio perciò soltanto per i sentimenti; tramutatasi in una giornata interamente dedicato agli acquisti (per single e non solo). Una sorta di "emulazione" del rinomato Black Fridaye Cyber Monday. Secondo alcune stime, gli incassi online ottenuti negli ultimi anni, sono stati cinque volte superiori a quelli delle altre due ricorrenze commerciali e in grado di perciò risollevare abbondanente, le sorti delle vendite del mese di novembre.



Quando festeggiare: 11 novembre o 15 febbraio?

Attenzione a non fare confusione: il giorno dei single è l’11 novembre: giornata in cui brand ed ecommerce di tutto il mondo, organizzano saldi ed offerte speciali dedicate a questo evento.

La scelta numerica è tutt'altro che casuale. I numeri, infatti, in Cina rivestono un'importanza simbolica straordinaria e il numero 1 identifica l'individuo singolo. La data 11/11 contiene ben quattro volte l'1 che, di fatto, è la massima espressione della solitudine. La tradizione cinese, vuole che nella giornata dei single le persone senza partner si facciano dei regali a vicenda e trascorrano la giornata tra karaoke, cene a tema e eventi per single. In realtà, in Oriente il Single's Day viene festeggiato anche con numerosi matrimoni. Sono tantissime, infatti, le coppie che scelgono questa data in modo scaramantico per celebrare le nozze.

E in Italia? La festa dei single nel Bel Paese, è una ricorrenza sorta agli inizi del nuovo millennio e meglio nota come “Festa di San Faustino”. I festeggiamenti del Santo ricorrono il 15 Febbraio, ovvero il giorno successivo a San Valentino.

Le motivazioni secondo le quali, la tradizione riconosce San Faustino come il patrono dei cuori solitari, sono per di più legate a leggende popolari. Soltanto negli ultimi anni si è data una spiegazione legata al significato del nome Faustino, dal latino faustus, ovvero ”propizio, favorevole”.

Il mito, sostiene infatti che il Santo Patrono di Brescia (San Faustino), viene ricordato come colui che adoperava per far si che le donne riuscissero a incontrare un marito.



Italia vs. Cina

In contrapposizione alla nostra tradizione italica consolidata fin dal 2000, quando abbiamo deciso di promuovere una giornata dedicata a tutti i cuori solitati italiani, negli ultimi anni si è affacciato un cosiddetto “Single Day”.

È doveroso sottolineare però che il Single Day non ha quasi nulla in comune con la Festa dei Single in Italia del 15 febbraio, dove invece lo scopo è quello di celebrare questo status di vita e, soprattutto, incontrare altri single anziché vendere merchandising, comprare scarpe, gioielli o oggetti tecnologici.

Il Single Day è una ricorrenza commerciale prettamente cinese, ideata con l'intento di contrapporsi ai festeggiamenti di San Valentino (la festa degli innamorati).