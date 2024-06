Grande festa delle terme dell’Emilia Romagna con la Notte Celeste, ecco gli appuntamenti di Riccione

La Notte Celeste è la Grande Festa delle Terme dell’Emilia Romagna, che apre ufficialmente la stagione estiva 2024. A Riccione Terme la kermesse è iniziata lunedì 17 giugno, e sta riscuotendo grande successo; sono in tanti gli ospiti ed i turisti che già dall’inizio della settimana hanno approfittato delle esclusive proposte di benessere termale e relax dedicate all’evento.

Un week end però non era sufficiente per far festa insieme ai tanti ospiti del Centro, così Riccione Terme ha pensato ad un’intera settimana dedicata all’evento regionale che unisce idealmente tutti gli stabilimenti termali dell’Emilia Romagna, dalle colline al mare Adriatico.

I percorsi per il benessere

A partire dall’immersione nel Benessere del Percorso Termale Sensoriale 1500 metri quadri di SPA con Piscine Termali a temperature differenziate, Cascatelle, Idropercorso Vascolare, Idromassaggi, Percorsi Cromatici ed Emozionali, Grottini con Miorilassamento all’infrarosso, e per questo speciale evento l’esperienza è ancor più totalizzante grazie al Rituale Celeste ai Cristalli di Sale in omaggio. Si tratta di un self treatment creato appositamente per la Notte Celeste, gli avvolgenti profumi che emana coinvolgono i sensi e predispongono la mente al relax mentre i delicati cristalli di sale di cui è composto lasciano la pelle del corpo vellutata e luminosissima.

E per chi desidera ancora di più, con il pacchetto Celeste Thermal Spa, può scegliere dalla carta massaggi l’abbinamento ingresso al Percorso Termale Sensoriale con il massaggio più ambito tra Energetico Viso, Aromatico Rilassante, Drenante, Anticellulite, Rivitalizzante, Candle Massage. Emozioni sensoriali da non perdere!

E non poteva mancare il tocco di fascino! Il Trattamento Viso Specifico Personalizzato in base alla tipologia di pelle, dal Lenitivo per pelli sensibili, al Nutriente dissetante per pelli secche fino all’Anti-age per riportare indietro il tempo contribuendo all'attenuazione delle rughe. In questa Speciale Occasione in omaggio la Maschera Viso Light Blue rimpolpante e arricchita dai preziosi Sali termali delle fonti di Riccione. Un self treatment di cui giovarsi in vacanza dopo una giornata di spiaggia o portare a casa e inserire nella propria beauty routine.

Sabato protagonista la musica

Sabato 22 giugno dalle ore 21 il clou dell’evento, La Notte Celeste in musica, una serata speciale in cui rilassarsi e divertirsi ascoltando musica dal vivo con “Ornella Ferri Band” spaziando dal repertorio classico romagnolo con incursioni nei mitici anni ’60 e ’70, sorseggiando proposte di cocktail celestiali creati ad hoc per l’evento, immersi in una location eccezionale; il magnifico parco delle Terme a due passi dal mare. L’ingresso alla serata è gratuito, l’eventuale consumazione è a pagamento. Per tutte le proposte di Benessere e Relax Termale è vivamente consigliata la prenotazione. In caso di maltempo, l'evento si svolgerà all'interno.