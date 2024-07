La Perla Verde invasa dalle storiche Fiat 500

Sabato 20 luglio, le mitiche Fiat 500, insieme ad altre auto d’epoca, si daranno appuntamento in viale San Martino e in piazzale San Martino, dalle 16 alle 16:30. Alle 17,45 circa le vetture sfileranno per le vie cittadine in direzione nord, percorrendo i viali Milano, D’Annunzio, Verdi, Tasso, Angiolieri, per poi invertire il senso di marcia e proseguire in direzione di Misano Adriatico sui viali D’Annunzio, Verdi, Dante, Galli, D’Annunzio, Milano e Torino.

Alle 22 circa è previsto il rientro a Riccione per un giro dei veicoli in notturna sul mare, seguendo il percorso che passerà per i viali Torino, San Martino, Gramsci, e che poi si sposterà verso il centro e il borgo storico passando per le vie e i viali Martinelli, Spalato, Catullo, dei Mille, XIX Ottobre, Panoramica e Corso Fratelli Cervi.

A far compagnia alla storica utilitaria prodotta dalla nota casa automobilistica torinese ci saranno anche altri modelli, insieme alle vetture d’epoca che hanno fatto la storia dell’automobile. L’evento è organizzato da Fiat 500 Club Rimini e gode del patrocinio del Comune di Riccione.