Fiocchetti: ricetta e curiosità sulle "dolci tentazioni" di Carnevale

Chiacchiere, fiocchetti, cròstoli, bugie, frappe, cenci: svariate denominazioni per identificare una tra le pietanze "golose" della tradizione dolciaria italiana, più conosciute ed apprezzate durante il periodo di Carnevale. I fiocchetti (così, si vuole in Romagna), sono uno dei dolci tipici del Carnevale e consistono in sfoglie croccanti realizzate attraverso pochi e semplici ingredienti la cui cottura "rigorosamente" in olio può essere sostituita con una preparazione più "leggera" al forno, o resa ancora più golosa attraverso svariate tipologie di farcitura.

Qual è l’origine dei dolcetti fritti di Carnevale?

Storicamente, nell’Antica Roma, i “fritcilia” erano dolci fritti nel grasso di maiale in occasione dei Saturnali (l’equivalente dell’attuale Carnevale). In epoca cristiana rimase la tradizione di friggere in grandi quantità queste frittelle per fare il carico di grassi prima del periodo di magro della Quaresima.

Chiacchiere: origine del nome

Numerosi aneddotti gastronomici pongono la Regina Margherita di Savoia (la stessa che diede il nome alla celebre pizza) come protagonista. Questa volta, tuttavia, l’aneddoto circa la golosa pietanza fritta risale a quando, durante una chiacchierata tra la regina e alcuni suoi ospiti, la Regina richiese un dolce al cuoco di corte napoletano Raffaele Esposito, il quale preparò queste frittelle, servendole appunto con il nome di “chiacchiere”.

Dunque, mattarello in pugno e tutti pronti a realizzare la ghiotta goloseria da assaporare per una pausa golosa o "deliziarci" a fine pasto.

Ingredienti (circa 50 fiocchetti)

300 gr di farina 00

40 gr di zucchero

2 uova medie

60 gr di latte

30 gr di burro fuso

2 gr di lievito per dolci

2 cucchiai di liquore a scelta (i più indicati sono il liquore Strega, il rum, il Grand Marnier e la grappa)

scorza grattugiata di un limone non trattato o una bacca di vaniglia

1 pizzico di sale

1 lt di olio di semi di girasole per friggere

zucchero a velo vanigliato per guarnire

Fiocchetti di Carnevale fritti: ricetta originale

Per preparare i fiocchetti/chiacchiere di Carnevale setaccia la farina con il lievito e versa il tutto in una ciotola, aggiungendo lo zucchero, il sale, le uova (già sbattute in precedenza) e il liquore scelto. Lavora bene fino ad amalgamare tutti gli ingredienti, poi unisci la bacca di vaniglia (o la scorza di limone, a seconda dei tuoi gusti) e il burro, continuando ad impastare fino a che non ottieni un composto omogeneo e sostenuto ma abbastanza malleabile. Se l'impasto dovesse risultare troppo duro e poco lavorabile, aggiungi circa 5/10 gr di acqua. A questo punto, trasferisci l’impasto su un piano da lavoro, e maneggialo rapidamente per dargli una forma sferica, poi avvolgi il panetto con la pellicola trasparente e lascialo riposare a temperatura ambiente per almeno 30 minuti. Trascorso questo tempo, dividi la pasta in 3 parti e inizia a lavorarle singolarmente; per tirare la pasta puoi utilizzare una macchina tira pasta o procedere a mano. Con la macchina tira pasta: appiattisci leggermente la prima porzione con il palmo della mano, poi infarinala e stendila con il tira pasta fino ad ottenere una sfoglia sottile di 3/4 mm. Procedi nello stesso modo con il resto dell'impasto. A mano: stendi la prima porzione di impasto più sottile che puoi, lavorando con il mattarello su un piano ben infarinato; ripiega su se stessa la sfoglia un paio di volte e lavorala nuovamente, fino a renderla sottile ed omogenea. Procedi nello stesso modo con il resto dell'impasto. A questo punto ricava dalla sfoglia, utilizzando una rotella dentellata, dei rettangoli di medie dimensioni (12 x 8 cm), disponendoli su dei piatti da portata leggermente infarinati e distanziandoli tra loro, affinché non si attacchino; procedi in questo modo fino a finire l'impasto. Se non disponi di una friggitrice, prepara un pentolino dai bordi alti con abbondante olio di semi di girasole. Per friggere, l'olio deve raggiungere una temperatura di 175°; per capire se l'olio è pronto, puoi fare una prova con un pezzetto di impasto: se l'impasto va a fondo l'olio non è pronto. Al contrario, se l'impasto sale a galla e l'olio forma micro bollicine intorno, si può procedere con la frittura. Immergi i fiocchetti nell'olio bollente, poche alla volta, fino a completa doratura da entrambi i lati (dovrebbero bastare 4/5 secondi di frittura per lato). Una volta cotti, scolale con un mestolo forato e disponili su della carta assorbente, per asciugarli dall’olio in eccesso. Spolvera i fiocchetti con zucchero a velo e consumali caldi​

Alcune golose varianti