I fiori e le piante da regalare per la Festa della mamma

La pianta simbolo della festa della mamma è l'azalea. I suoi fiori delicati regalano un tocco di colore ed eleganza all’ambiente, ma non è l'unica pianta da regalare per festeggiarla.

Se volete fare contenta la mamma, i fiori sono sempre la scelta più indicata, ogni pianta ha un significato differente e che rispecchia in pieno le differenti personalità. Vediamo quali regalare a ogni mamma.

Azalea

Il fiore che simboleggia la femminilità per eccellenza, è il regalo perfetto per le mamme o le donne che stanno per diventare mamme. I petali delicati, dall’inconfondibile colore rosa non solo riempiono la casa di allegria, ma regalano un tocco di eleganza e raffinatezza. La pianta di origine orientale, rappresenta l’amore più puro, quello tipico delle mamme, inoltre è perfetta per chi deve affrontare un periodo importante perché è il simbolo della fortuna. La pianta ideale per l’esterno e per l’interno, riempirà la casa di allegria.

Camelia

Perfetta come regalo per la mamma, la camelia è una pianta elegante che nella cultura orientale è il simbolo della devozione tra gli innamorati. Il fiore inizialmente utilizzato per preparare il tè, grazie a Coco Chanel è diventato il simbolo della raffinatezza e dello stile. La pianta è un arbusto sempreverde originario dell’Asia, ha un fogliame di colore verde scuro brillante e di forma ovale. I fiori solitamente sbocciano in primavera e va posizionata sul balcone, in zone di mezzombra perché non tollera i raggi diretti del sole.

Girasole

Simbolo dell’estate e del sole, il girasole è la pianta per eccellenza della stagione più calda. Se la mamma a cui volete donarli è appassionata di giardinaggio, perché non regalare il kit per la semina? Il set completo ha al suo interno tutto ciò di cui si ha bisogno per coltivare la pianta: un cubo in legno naturale, un vaso biodegradabile, il granulato nutritivo, i semi di piante e le istruzioni per le piante. Il fiore che con la sua solarità simboleggia vittoria e successo, di sicuro farà contenta vostra madre.

Margherite

Delicate ed essenziali, le margherite sono semplici, ma di sicuro effetto. Perfette come regalo per la mamma, sono il simbolo dell’amore fedele perché incarnano la purezza quindi sono ideali anche come dono alla mamma o alla sorella da poco diventata madre. Colorate o bianche sono un fiore semplice in grado di donare eleganza a ogni ambiente: il set di 10 piantine dai fiori gialli, arriva fino a 15/20 cm perfette per dare colore al balcone o ad un angolo della casa.

Orchidea

Elegante e delicata: l’orchidea è tra i fiori più amati dalle donne, mentre in oriente simboleggia la perfezione e la purezza, in occidente è il simbolo dell’amore. Grazie a colori e varietà differenti, va bene in ogni occasione, in particolare per un anniversario quando è rosa o bianca, mentre i fiori sono scuri per complimentarsi per un traguardo raggiunto. La pianta dalla struttura delicata, è completata da un vaso in ceramica, decorato con deliziosi cuori rossi, per rendere speciale la festa della mamma.

Tulipani

Tra i primi a sbocciare in primavera, i tulipani annunciano l’arrivo della bella stagione anche attraverso i petali colorati che regalano un tocco d’allegria all’ambiente. Il mazzo di fiori composto da 30 tulipani verrà consegnato direttamente a casa per rendere la festa della mamma indimenticabile. Con il bouquet riceverete una bustina di nutriente in omaggio in modo che potrete godere della bellezza dei fiori freschi il più a lungo possibile, basta scogliere la bustina nell’acqua dove immergere i fiori.

Calla

I fiori eleganti e raffinati tipici della primavera e dell'estate, rappresentano la purezza, quindi sono perfetti da regalare alla festa della mamma. La calla è adatta a ogni ambiente e può essere coltivata sia in giardino che in casa! La pianta originaria del Sudafrica, ha i fiori gialli, un'altezza di circa 14 cm, è resistente ed è un'idea regalo di grande effetto per arricchire ogni ambiente.

Garofano

L’amore eterno di una madre per i propri figli: questo è il significato dei garofani! La pianta ampiamente diffusa in Italia, fiorisce da settembre a marzo ed è disponibile in differenti colori: dal bianco al rosso fino al rosa e al viola. Questo set di piante formato da sei vasi, è in grado di accontentare tutti i gusti perché disponibile in differenti nuance che di sicuro non passeranno inosservate.