Forte vento: alcuni consigli per restare in sicurezza e "non volare via"

In metereologia, il vento consiste nel movimento di una massa d'aria atmosferica da un'area con alta pressione (anticiclonica) a un'area con bassa pressione (ciclonica). Generalmente facciamo riferimento alle correnti aeree di tipo orizzontale, mentre per quelle verticali si usa generalmente il termine correnti convettive che si originano invece per instabilità atmosferica verticale.

In passato ultimi anni e ancora di più recentemente, sono state numerose le improvvise e minacciose allerte per il forte vento, fonte di disagi e danneggiamenti. Ma che cosa fare in caso di una simile condizione metereologica?

A tal proposito, la Regione Emilia-Romagna e l'Agenzia per la sicurezza territoriale e la protezione civile, tramite il progetto "Allerta Meteo Emilia-Romagna" intendono dispensare alcuni preziosi ed utili suggerimenti attraverso i quali "mettere al riparo" i cittadini e fronteggiare il forte vento.

All'aperto

E' importante allontanarsi da aree verdi, strade alberate e da tutte le strutture all’aperto, come tensostrutture, impalcature, gazebo, strutture espositive o commerciali, pubblicitarie

In montagna

E' fondamentale non non utilizzare gli impianti di risalita, perché potrebbero verificarsi interruzioni nel funzionamento

Al mare

Bisogna evitare sostare sul litorale, su moli e pontili. Il vento può provocare improvvise mareggiate, motivo per cui sono da evitare uscite in barca

In auto

Fermarsi o moderare subito la velocità. Prestare massima attenzione su viadotti e all’uscita dalle gallerie, soprattutto se sei al volante di furgoni, mezzi telonati, autocaravan o roulotte

In casa o sul posto di lavoro

Evitare di sostare davanti a finestre e vetrate. Di particolare importanza, sistemare e fissare tutti gli oggetti nelle aree esposte al vento che rischiano di essere trasportati dalle raffiche (vasi ed altri oggetti su davanzali o balconi, antenne o coperture/rivestimenti di tetti sistemati in modo precario, etc.)