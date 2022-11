Negli uffici postali arriva un francobollo dedicato a Riccione

Martedì 22 novembre, sarà emesso dal ministero delle Imprese e del Made in Italy un francobollo ordinario appartenente alla serie tematica “Il Patrimonio naturale e paesaggistico” - serie Turistica, dedicato a Riccione, città prescelta insieme ad altre località: Candelo, Siracusa e Venafro.

Il francobollo, stampato dall'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, sarà disponibile da martedì 22 novembre in tutti gli uffici postali d'Italia insieme ai prodotti filatelici correlati.

In occasione del primo giorno di emissione sarà disponibile anche il servizio di annullo filatelico: per ottenerlo è possibile recarsi presso le Poste Centrali di Riccione in viale Corridoni.