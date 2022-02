40 frasi motivazionali per darti più energia nella vita

A volte per andare avanti abbiamo bisogno di un incentivo e la giusta motivazione. In nostro aiuto arrivano le frasi motivazionali che hanno in sé un grande potere: con il loro messaggio ci offrono le giuste motivazioni per affrontare le sfide quotidiane, sia quelle personali che quelle professionali, ma anche per raggiungere obiettivi o rialzarci dopo una delusione d’amore o insuccesso.

Cosa sono le frasi motivazionali

Le frasi motivazionali sono tutta quella serie di aforismi, pensieri brevi, citazioni e pillole scritte generalmente da autori, personaggi famosi o imprenditori e che per come sono strutturate sono capaci di motivare le persone invitandole e spingendole a cambiare, migliorare e credere in se stesse. Assumono il valore di un mantra o di un motto nella vita da ripetere giornalmente o nel momento in cui ci si sente più demotivati.

Sono frasi per tutti i giorni e per tutte le occasioni che ci incoraggiano a fare sempre meglio, a non arrenderci e ad andare sempre avanti qualsiasi cosa accada.

Noi ne abbiamo selezionate alcune per voi, che potete usare come mantra o slogan per ogni situazione della vita.

Frasi motivazionali per la vita

Queste frasi arrivano in soccorso quando abbiamo bisogno di ristabilire le priorità oppure quando ci sentiamo confusi o scoraggiati.

1. La vita è per il 10% cosa ti accade e per il 90% come reagisci. (Charles R. Swindoll)

2. Ci sono due regole nella vita: 1. Non mollare mai; 2. Non dimenticare mai la regola n° 1. (Duke Ellington)

3. Se qualcosa non ti piace, cambiala. Se non puoi cambiarla, cambia il tuo atteggiamento. Non lamentarti. (Maya Angelou)

4. Se vuoi qualcosa che non hai mai avuto, devi fare qualcosa che non hai mai fatto. (Thomas Jefferson)

5. Non essere una "se-potessi-sarei o una se-volessi-potrei-essere". Sii e basta. (Sarah Ban Breathnach)

6. Il mio scopo nella vita? Fare solo cose positive. (Zendaya)

7. Prima ti ignorano, poi ti deridono, poi ti combattono. Poi vinci. (Mahatma Gandhi)

8. Non è mai troppo tardi per essere ciò che avresti voluto essere (George Eliot)

9. È nel momento delle decisioni che si plasma il tuo destino.” – Anthony Robbins

10. Niente è davvero difficile se lo si divide in tanti piccoli pezzettini. Henry Ford

Frasi motivazionali per lo sport e l’allenamento

Partecipare a una gara o inseguire un sogno sportivo richiede impegno, disciplina, dedizione e fiducia. Solo con la pratica e l’allenamento costante si raggiungono i risultati.

1. Se puoi vincere, devi farlo! (Marco Pantani)

2. Ho odiato ogni minuto di allenamento, ma mi dicevo: non rinunciare. Soffri ora e vivrai il resto della tua vita come un campione. (Muhammad Ali)

3. Sono il migliore, è vero. Io però penso ancora a migliorare. Quando credi di essere perfetto vuol dire che sei finito. (Valentino Rossi)

4. Se non credi in te stesso, troverai sempre un modo per non vincere. (Carl Lewis, atleta).

5. Credi in te stesso quando nessun altro lo fa. Ciò ti rende all’istante un vincitore. (Venus Williams)

6. Non puoi mettere limiti a niente. Più sogni, più andrai lontano. (Michael Phelps)

7. Un vincitore è un sognatore che non si è mai arreso. (Nelson Mandela)

8. Credere di potere è essere già a metà strada. (Theodore Roosevelt)

9. Cadendo, la goccia scava la pietra, non per la sua forza, ma per la sua costanza. (Lucrezio)

10. Fissare degli obiettivi è il primo passo per trasformare l’invisibile nel visibile. (Anthony Robbins)

Frasi motivazionali sull'amore

Attorno all’amore ruota la nostra felicità. Le frasi motivazionali possono aiutare a fare chiarezza dentro di noi. Ma è importante ricordarsi che la prima persona che dobbiamo amare siamo noi stessi.

1. Trasforma le tue ferite in saggezza. (Oprah Winfrey)

2. Innamorati prima di te, poi della vita (Frida Kahlo)

3. Sono positiva. Sono piena d'amore. Sono piena di speranza. (Gwen Stefani)

4. Amare non è guardarsi l’un l’altro, ma guardare insieme nella stessa direzione. (Antoine de Saint-Exupéry)

5. Se perdi qualcuno ma trovi te stessa hai vinto

6. Il vero amore non aspetta di essere invitato, si offre per primo. (Fray Luis de León)

7. Se vuoi essere amato, ama. (Seneca)

8. Dire che ami una persona quando non ami te stessa è lo stesso come se una personanuda ti offrisse una camicia. ?(Maya Angelou)

9. Per quanto possa essere completa, l’unione di due anime lascia differenze che rendono piacevole la conversazione. (Georg Christoph Lichtenberg)

10. Amare non significa trovare la perfezione, ma perdonare terribili difetti. (Rosamunde Pilcher)

Frasi motivazionali sul successo e raggiungimento di obiettivi

Il successo non è uguale per tutti. Ognuno da un proprio significato. Infatti non esiste una definizione standard per tutti. Ecco le frasi per darvi una marcia in più.

1. Non importa chi tu sia, o da dove tu venga. La capacità di trionfare inizia con te. Sempre. (Oprah Winfrey)

2. Se puoi sognarlo, puoi farlo. (Walt Disney)

3. Sogna in grande, sii te stessa, fidati del tuo istinto. (Jessica Alba)

4. Non avrai mai fallito finché continuerai a provare. (Anonimo)

5. Non importa quanto vai piano, l'importante è non fermarsi. (Confucio)

6. Il successo non è definitivo e l’insuccesso non è fatale. L’unica cosa che conta davvero è il coraggio di continuare. (Winston Churchill)

7. Il successo: fare quello che amo e divertirmi. (Julianne Hough)

8. Devi imparare le regole del gioco. E poi devi giocare meglio di chiunque altro. (Albert Einstein)

9. Quando i “vorrei” diventano “voglio”, quando i “dovrei” diventano “devo”, quando i “prima o poi” diventano “adesso”, allora e solo allora i desideri iniziano a trasformarsi in realtà. (Anthony Robbins)

10. Se l’opportunità non bussa, costruisci una porta. (Milton Berle)