Anna Falchi in Riviera per festeggiare un nuovo programma televisivo

Lo scorso venerdì 12 luglio il Top Club Show Dinner, il venerdì notte del Frontemare, ha ospitato la cena di fine produzione del nuovo programma televisivo "Un’estate italiana", che andrà in onda su Rai Uno alle ore 15:30 a partire da Domenica 11 Agosto 2024. Ha visto la partecipazione di ospiti illustri: Anna Falchi e Fabrizio Rocca

Dalle 22.00, gli ospiti hanno avuto l'opportunità di godere di una cena servita con un menù di pesce, preparata dai chef del Frontemare, noto per la sua cucina raffinata. Durante lo show dinner quest'ultimi hanno potuto assistere ad uno spettacolo di intrattenimento accompagnati da artisti di talento che si sono esibiti in performance di musica, danza e spettacoli acrobatici.Poi, alle 23.30 è partita la serata disco con i suoni di Gianni Morri e Sangio Dj accompagnati dalla voce di Alexandra Voice, dove Anna Falchi insieme al suo staff hanno ballato fino a tarda notte.

"Un’estate italiana" è un programma che si propone di esplorare le meraviglie del nostro paese durante la stagione estiva, mettendo in luce località meno conosciute, tradizioni popolari e storie di persone comuni che vivono l'estate con passione e autenticità. Anna Falchi e Fabrizio Rocca, con la loro chimica e il loro carisma, sono i conduttori ideali per guidare gli spettatori in questo viaggio.