Un gattino viene investito da un'auto pirata, la mamma cerca per tutta la notte di risvegliare il cucciolo

Sta intenerendo il web la notizia di un piccolo gattino investito da un’auto pirata. Sui resti del povero micio ha vigilato per tutta la notte la mamma, cercando di risvegliare invano il suo cucciolo. La storia è stata pubblicata da un utente della pagina Facebook “Montescudo – Monte Colombo ieri, oggi, domani” che rivolge parole molto critiche nei confronti del conduttore dall’autovettura, in quanto non si è fermato dopo l’investimento.

“A te che sei passato in via ca Guiducci alle due di notte manco fossi a Monza, a mezzo metro da casa mia, volevo farti sapere che questo è quello che hai fatto – è la testimonianza dell’utente -. Eravamo in giardino e ti abbiamo visto, lo hai ucciso e non ti sei nemmeno fermato. Grazie per la tua totale mancanza di umanità nei confronti di un gattino che ha solo commesso l’errore di uscire mezzo metro dal giardino. Ti ringrazia anche sua madre che è stata tutta la notte a cercare di risvegliare il cucciolo inconsapevole del fatto che in una stradina di un paese di collina, alle due di notte, dovete correre come matti”.

Questo il bellissimo ricordo di chi lo accudiva: "Eri solo un gatto, ti chiamavano microtina perché eri uguale alla tua mamma Tina, che ora è lì con te e ti lecca cercando di farti alzare, non ci crede che non ti rivedrà più saltellare intorno a lei e neanche noi ci crediamo. Eri solo un gatto, rallegravi le nostre serate insieme alla tua sorellina e al resto della banda, ormai eravate di casa sul terrazzo e anche io che non sono un grande appassionato della vostra razza avevo imparato ad amarvi, ci circondavate appena uscivamo in giardino e sul terrazzo entravate uscivate, creavate scompiglio ma eravate ormai di casa".