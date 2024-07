Da 60 anni titolari di uno storico ristorante, la coppia di ferro sempre in prima linea tra tavoli e cucina

Le ricorrenze importanti, in casa Zamagni, titolari del ristorante pizzeria Pic Nic di Igea Marina, vengono sempre festeggiate in grande stile. Dopo la bellissima festa per i 60 anni di attività dello storico ristorante igeano (evento che si è tenuto qualche settimana fa), amici e parenti, in compagnia del sindaco Filippo Giorgetti e del suo vice Francesco Grassi di Bellaria Igea Marina, si sono ritrovati per festeggiare l’86esimo compleanno di Gilberto Zamagni ed i 77 anni di sua moglie Alba Vergari (titolari del ristorante Pic Nic).

Il noto chef Alberto d’Alessandro ha curato nei minimi dettagli, una cena con piatti tipici della cucina internazionale e romagnola, con l’immancabile torta.

Gli amministratori della città di Bellaria Igea Marina, hanno premiato con una pergamena i coniugi Alba e Gilberto, da sempre al timone del ristorante Pic Nic, sottolineando l’importanza ed il valore professionale della famiglia Zamagni per tutta la comunità. Nel corso della serata, allietata dal cantante Luca Bongiorni, Emanuele ed Elia, hanno dedicato ai nonni Alba e Gilberto, due bellissime canzoni composte da loro.