Giochi all'aperto, consigli e idee per far divertire i bambini

Le temperature più miti, i raggi del sole e le giornate sempre più lunghe sono il simbolo della primavera. La stagione del risveglio della natura dopo il torpore invernale, è perfetta per portare i nostri bambini al parco o ai giardinetti, in compagnia dei loro amichetti.

Per passare piacevoli pomeriggi all'insegna del divertimento, è molto importante organizzare giochi che li tengano occupati, dalla classica corda alla divertente corsa ad ostacoli, le alternative sono tante. Non avete idee e temete di scegliere l'attività sbagliata? Ecco alcuni consigli per far divertire i più piccoli e rendere indimenticabile le giornate passate all'aperto.

Classico e divertente: salto con la corda

Il salto con la corda è tra i più classici dei giochi che ha accompagnato l'infanzia dei genitori e caratterizzerà quella dei bambini, semplice e divertente permette di giocare da soli o in compagnia. I piccoli possono dare libero sfogo alla loro fantasia inventando piccole sfide con i loro compagni di corda, saltello semplice, doppio, incrociato, le alternative sono tante. Oltre ad essere simpatico il salto della corda è anche educativo e fa bene al corpo, rinforza le gambe, migliora la coordinazione e l'agilità. Non resta che munirsi della corda giusta è il gioco è fatto. Leggera e resistente, realizzata al 100% in cotone è semplice da regolare e non si aggroviglia, ideale per far saltare i più piccoli in totale sicurezza, i manici in legno con dei simpatici coniglietti, sono comodi e antiscivolo.

Per organizzare divertenti sfide: corsa a ostacoli e con i sacchi

Perfetto durante una festa o per animare un pomeriggio al parco, la corsa ad ostacoli diventa un gioco nel gioco. I piccoli con i loro amichetti potranno ideare il percorso ad ostacoli. Una volta predisposte le penalità non resta che dare il via al divertimento, il kit permette di organizzare tante piccole sfide: si va dalla classica corsa con i sacchi che sviluppa agilità e resistenza, al percorso con cucchiai e uova, perfetta per potenziare il senso dell'equilibrio e la coordinazione. Infine, come rinunciare a far cadere la piramide di barattoli? Ideale per allenare la mira dei più piccoli. Non resta che prendere i cronometro e dare il via alla sfida.

Perfetto sia dentro che fuori casa: pallone per saltare

I bambini amano saltare e sentirsi liberi, per farli divertire e renderli felici il pallone per saltare è la scelta adatta. Ideale sia in casa che all'esterno, il gioco può essere usato per organizzare divertenti sfide con il fratellino, la sorellina, o con gli amici. Basta predisporre sul percorso gli ostacoli che il parco o il giardino ci mettono a disposizione e lasciare i piccoli liberi di divertirsi, sviluppando al contempo il senso dell'equilibrio. Il pallone disponibile in diversi colori come rosa, blu e arancione, è resistente e comodo, perfetto per lunghe e appassionate sfide.

Per animare una festa: palla prigioniera

Per rendere unica una festa di compleanno, organizzare i giochi giusti è molto importante. Se abbiamo molti bambini e vogliamo coinvolgerli tutti, allora palla prigioniera è il gioco adatto. L'attività permette di dividere i bambini in squadre e organizzare una divertente sfida che gli permetterà di correre liberamente e in allegria all'interno del giardino o del parco. L'accessorio indispensabile per dare il via al gioco? Un semplice pallone! In gomma e delle giuste dimensioni, il pallone deve spiccare tra i piccoli, quindi perché non sceglierlo di un bel giallo brillante con un divertente palmo rosso a contrasto? Ai genitori non resta che assistere alla gara e fare il tifo.

Per piccoli campioni: porta da calcio

Il calcio da sempre appassiona i bambini che non riescono a staccarsi dal pallone. Per farli divertire con la loro attività preferita, impossibile non avere in giardino una porta da calcio. Piccola e a misura di bambino, è facile da montare e da portare con sè anche al parco o a casa degli amichetti. Il set composto da rete, pallone e una pratica pompa per avere la palla sempre gonfia, è perfetto per organizzare piccole sfide con gli amici o i fratellini e sognare di vestire i panni del calciatore preferito.