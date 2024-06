Quattro giorni dedicati ai più piccoli, all'insegna di sport, giochi e divertimento

Al via il Summer Village, che per quattro giorni, da giovedì 13 a domenica 16 giugno, colorerà piazza Primo Maggio, a Cattolica. L'evento, creato da Toys Center - leader in Italia nel mercato del giocattolo - prevede numerose attività educative e ricreative per bambine, bambini, ragazze e ragazzi.

In un ambiente sicuro e accogliente, le giovani e i giovani ospiti potranno immergersi in un’esperienza unica e indimenticabile, tra laboratori artistici, giochi all’aperto, sport e molto altro ancora, il tutto progettato e coordinato da uno staff educational per stimolare la creatività, l’immaginazione e imparare divertendosi.

“Siamo estremamente felici di poter offrire questa straordinaria opportunità ai bambini e alle bambine di Cattolica. L’obiettivo di Toys Center è creare momenti di gioia e condivisione, contribuendo al contempo allo sviluppo personale e creativo di bambine e bambini, momenti unici da ricordare e vivere insieme alle famiglie.” sottolinea Fabio Brugnoli, Direttore Commerciale Toys Center, FAO Schwarz, Bimbostore.

I giochi e le attività

E tra le proposte da condividere in famiglia, imperdibili i giochi con i celebri mattoncini Lego, le sfide in entusiasmanti tornei di BeyBlade X e con Monopoly Lo Scontro, una versione tutta nuova del rinomato gioco e ancora Jenga, Indovina Chi e Taboo grazie alla partecipazione di Hasbro.

I più piccoli potranno sperimentare i mattoncini Lego Duplo oppure sviluppare creatività e abilità manuali con la pasta per giocare Play-Doh.

Nel villaggio sarà allestita una biblioteca ambulante con alcuni dei fumetti Disney di Panini Comics più amati di sempre: da Topolino a Paperino, da Paperinik a Estatissima e tanti altri ancora.

E nel weekend (sabato e domenica) un altro momento dedicato alle giovani e ai giovani appassionati di lettura con due imperdibili laboratori dedicati al fumetto, dalle 16:30-17:30 e dalle 18:00-19:00. Un’occasione unica per imparare a disegnare come un vero artista di Topolino seguendo le indicazioni di Nico Picone.

E per tutti i partecipanti, a fine laboratorio, un omaggio di Topolino.

Non mancheranno musica, giochi da spiaggia, baby dance, golose sorprese e gadget per tutti… E tanto tanto divertimento in perfetto stile Toys Center.

Il villaggio sarà aperto:

Giovedì 13 giugno dalle 16.30 alle 23:00

Venerdì 14, sabato 15 e domenica 16 giugno dalle 10.30 alle 12.30 e dalle 16.30 alle 23.00