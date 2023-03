Grande successo per la "Giornata a 4 zampe" con Edoardo Stoppa tra sfilate, selfie e sorrisi

Un pomeriggio speciale per 120 "migliori amici dell'uomo", tra divertimento, coccole, eleganza e simpatia. Sono stati quindi numerosissimi i partecipanti che domenica 19 marzo 2023 hanno preso parte alla "Giornata a 4 zampe", l'evento dedicato a cani, cagnolini e cagnoloni, e ai loro padroni, promosso da Le Befane Shopping Centre di Rimini. Un'iniziativa realizzata in partnership con il Canile di Rimini "Stefano Cerni", che è stato presente all'interno del Centro commerciale con i suoi operatori con un desk informativo su canile e adozioni. Special guest è stato Edoardo Stoppa, conduttore televisivo e già inviato di Striscia la notizia, soprannominato "fratello degli animali", da sempre impegnato in favore del benessere e dei diritti degli animali.





Dante e Clotilde i più simpatici

i più simpatici Beth e Lilli i più belli di razza

i più belli di razza Blue e Joy i più bei meticci

i più bei meticci Dora e Audrey gli adottati dell’anno

gli adottati dell’anno Lia e Shila per la categoria “Tale e quale”

Momento clou della giornata è stata l'attesa sfilata canina.I risultati: