Giornata Mondiale della Terra: i consigli per una quotidianità sostenibile

Il 22 aprile si celebra, per la cinquantatreesima volta, la Giornata Mondiale della Terra (Earth Day). Si tratta della più grande manifestazione ambientale del pianeta: un momento di celebrazione della Terra al fine di sensibilizzare la collettività per la salvaguardia della stessa, su tematiche come il rispetto dell'ambiente, la sostenibilità e cambiamenti climatici. Istituita ufficialmente nel 1970 dal senatore statunitense Gaylord Nelson, l'Earth Day è spunto per l’organizzazione di numerosissime manifestazioni a tema sostenibilità e protezione dell’ambiente in circa 192 Paesi del mondo.

Le origini della Giornata Mondiale della Terra

Una Giornata Mondiale della Terra venne ipotizzata per la prima volta nel 1962, sollecitata dalle questioni ambientali emerse con la guerra del Vietnam. Gaylord Nealson organizzo un “teach-in” focalizzato proprio sull’ambiente, riuscendo a coinvolgere anche personaggi di spicco come Robert Kennedy, che, l’anno successivo, tenne in ben 11 Stati del Paese una serie di conferenze dedicate a questo tema.

Ma è solo nel 1969 che l'Earth Day divenne ben più di un'ipotesi. Una fuoriuscita di petrolio dal pozzo della Union Oil al largo di Santa Barbara, in California, portò il senatore Nelson a dichiarare che era giunto il momento di portare le questioni ambientali all'attenzione dell'opinione pubblica e del mondo politico

Il 22 aprile del 1970, 20 milioni di cittadini americani si mobilitarono per una manifestazione in difesa del pianeta Terra. Tutte le manifestazioni legate a problemi quali inquinamento, desertificazione, estinzione della fauna selvatica erano accomunate dall’obiettivo comune di sensibilizzare le persone in merito ai danni permanenti nei confronti dell’ambiente circostante. Da quel giorno, il 22 aprile divenne ufficialmente l'Earth Day, la Giornata della Terra.

"Invest in our Planet"

La Giornata Mondiale della Terra, come già precedentemente elencato sarà un’occasione per sensibilizzare i cittadini e le istituzioni su temi come il rispetto dell’ambiente, la sostenibilità e cambiamenti climatici. Temi che, secondo l’organizzazione Earthday, sono stati affrontati da alcuni governi con l’adozione di importanti iniziative di politica ecologica, ma c’è ancora tanto da fare, poiché quasi tutti i Paesi del mondo non sono sulla buona strada per raggiungere la neutralità dei gas serra entro il 2050.

Serve quindi una rivoluzione economica che deve avere due imperativi: salvare l’umanità dalla crisi climatica e costruire economie verdi in ogni Paese in modo che tutti traggano vantaggio dalla rivoluzione verde. Questo risultato può essere ottenuto solo se tutti investono insieme nel futuro del Pianeta.

In linea con questi obiettivi, il tema quest’anno è “Invest in our Planet” (investi nel nostro Pianeta). L’obiettivo è incentivare governi, imprese, cittadini a investire nel Pianeta e nelle generazioni future. Agire ora per proteggere la salute, le famiglie e l’ambiente. Innovare subito per provare a invertire la rotta rispetto ai cambiamenti climatici e costruire un futuro più verde e più equo invitando tutti a fare la propria parte.

Secondo Earthday, i governi devono incentivare i cittadini, le imprese e le istituzioni a creare e innovare, promuovendo gli interessi pubblici e creando il quadro per un sistema economico globale equo e sostenibile.

“Nel 2023 dobbiamo riunirci di nuovo in collaborazione per il Pianeta”, ha affermato Kathleen Rogers, presidente di Earthday.org nel comunicato di annuncio del nuovo tema della Giornata -. Le imprese, i governi e la società civile hanno la stessa responsabilità di agire contro la crisi climatica e accendere la scintilla per accelerare il cambiamento verso un futuro verde, prospero ed equo. Dobbiamo unirci nella nostra lotta per la rivoluzione verde e per la salute delle generazioni future. Adesso è il momento di investire nel nostro Pianeta”.

Buone abitudini per vivere in modo sostenibile

Attraverso alcuni semplici ma significativi cambiamenti al nostro stile di vita e mettendo in pratica comportamenti che supportino la sostenibilità ambientale, possiamo aiutare a garantire la soddisfazione di tutte le necessità della popolazione che vive oggi sul nostro Pianeta, senza mettere a rischio la capacità delle generazioni future di soddisfare i propri bisogni.

Risparmiare energia elettrica , collegando gli apparecchi ad una presa multipla e spegnendoli completamente quando non sono in uso

, collegando gli apparecchi ad una presa multipla e spegnendoli completamente quando non sono in uso Ridurre il ricorso ai formati cartacei per gli estratti conti e le bollette

per gli estratti conti e le bollette Spegnere le luci , anche quando si può sfruttare l’illuminazione fornita dal bagliore degli schermi di TV o computer

, anche quando si può sfruttare l’illuminazione fornita dal bagliore degli schermi di TV o computer Sostituire lampadine e vecchi elettrodomestici con modelli ad alta efficienza energetica, facendo partire la lavatrice a pieno carico e preferendo la doccia al bagno

con modelli ad alta efficienza energetica, facendo partire la lavatrice a pieno carico e preferendo la doccia al bagno Non eccedere con il consumo di carne, pollame e pesce , la cui produzione richiede l’impiego di più risorse rispetto a quelle necessarie per produrre piante e vegetali

, la cui produzione richiede l’impiego di più risorse rispetto a quelle necessarie per produrre piante e vegetali Fare la raccolta differenziata : l’umido può essere trasformato in compost, mentre il riciclo di carta, plastica, vetro e alluminio impedisce la crescita delle discariche

: l’umido può essere trasformato in compost, mentre il riciclo di carta, plastica, vetro e alluminio impedisce la crescita delle discariche Regolare il termostato in modo da tenerlo un po’ più basso in inverno e un po’ più alto in estate, avendo cura inoltre di risolvere le eventuali perdite d’aria in finestre e porte così da aumentarne l’efficienza energetica

Acquisti e consumi