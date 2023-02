Giornata Nazionale del Risparmio Energetico: “spegniamoci” a sostengo dell’ambiente

Chi ha "pedalato" verso il lavoro, chi ha installato pannelli fotovoltaici, chi ha coltivato l’orto o smaltito i rifiuti in maniera corretta. Ognuno di noi, attraverso piccoli (ma significativi) gesti ha contribuito in maniera attiva alla diffusione di una cultura a favore della sostenibilità ambientale e del risparmio delle risorse.

Il 16 febbraio, ricorre la Giornata Nazionale del Risparmio Energetico e degli Stili di Vita Sostenibile, iniziativa istituita nel 2005 a sostegno del Protocollo di Kyoto (trattato internazionale in materia ambientale riguardante il surriscaldamento globale) e nota come "M'Illumino di Meno". Promossa attraverso la trasmissione radiofonica Caterpillar di Rai Radio2, nacque "bonariamente" attraverso una richiesta avanzata al pubblico in ascolto di spegnere tutte le luci non indispensabili come gesto di attenzione per l’ambiente. Da questo invito, anno dopo anno, M’Illumino di meno, insieme a tutte le aziende, istituzioni scolastiche, associazioni, Enti pubblici e fondazioni aderenti alla manifestazione, ha promosso e raccontato le molte azioni (piccole e grandi) che ciascuno di noi può fare per salvare il Pianeta.



Superata la maturità e raggiunta la 19a edizione, M’illumino di Meno guadagna una postazione fissata nei calendari nazionali: con la conversione del Decreto Legge n. 17/2022, infatti, il Parlamento italiano ha istituito e identificato nel 16 febbraio, la Giornata Nazionale del Risparmio Energetico e degli Stili di Vita Sostenibili e riconosciuta dalla Repubblica.

L'edizione 2023, inoltre, mapperà il fenomeno crescente delle Comunità Energetiche Rinnovabili: ovvero quelle alleanze territoriali di enti pubblici e cittadini che producono e distribuiscono energia da fonti alternative.



La città di Rimini, anche quest'anno ha sposato con entusiasmo l'iniziativa, spegnendo la statua di Papa Paolo V in piazza Cavour, la vicina fontana della Pigna e il bimillenario Ponte di Tiberio (lato monte). Tre monumenti simbolo che rimarranno al buio dal crepuscolo all’alba, così da accendere l’attenzione sulla necessità di un mondo più sostenibile, anche attraverso un uso parsimonioso delle risorse, in chiave anti-spreco.



Spostandoci nell'entroterra, anche la cittadina di Verucchio mostrerà il proprio "volto green" attraverso un duplice appuntamento: spegnendo simbolicamente le luci della Rocca Malatestiana come gesto di sensibilizzazione e invitando insieme all'Istituto Comprensivo "Ponte sul Marecchia”alunni e genitori a recarsi a scuola in modo sostenibile. Per poi “premiare” chi raggiungerà i plessi a piedi o in bicicletta con un adesivo ad hoc che sarà consegnato dalla Guardie Ecologiche Volontarie.



Tuttavia, sono numerose le realtà pubbliche e private che intendono mostrare il proprio impegno nei confronti della sostenibilità ambientale, promuovendo numerose iniziative.





Il decalogo di M'Illumino di Meno

Ognuno di noi potrà aderire a M'illumino di Meno e mostrare il proprio sostegno, sostenendo la "comunità energetica". In che modo?