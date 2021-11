 Giornate Fai per le scuole con visite esclusive al Borgo San Giuliano

Nella settimana dal 22 al 27 novembre tornano le Giornate FAI riservate alle scuole, giunte alla decima edizione. Le Delegazioni di volontari FAI organizzeranno in tutte le regioni visite speciali riservate alle classi “Amiche FAI” e gestite interamente dagli Apprendisti Ciceroni, studenti appositamente formati dai volontari FAI che operano in un dialogo continuo con i docenti. Indossati i panni di narratori d’eccezione, gli Apprendisti Ciceroni accompagneranno le classi in visita alla scoperta di luoghi dal valore storico, artistico, naturalistico e comunque identitari, ovvero significativi per loro e per le loro comunità.

A Rimini saranno gli Apprendisti Ciceroni del Liceo Statale “Alessandro Serpieri” e del Liceo scientifico "Albert Einstein di Rimini ad accompagnare le classi tra a scoprire la Chiesa di San Giuliano Martire e reperti archeologici nel Borgo San Giuliano. Questo è il più antico e importante borgo della città di Rimini; ubicato sulla sponda settentrionale del fiume Marecchia, è separato dal centro storico dal Ponte di Tiberio, di origine romana (14 d.C. –21 d.C.), da cui partivano le vie consolari Emilia e Popilia-Annia. La Chiesa di San Giuliano Martire è il fulcro dell'antico borgo; proprio la vicinanza alla città e all'importante strada romana furono decisive per la costruzione dell'abbazia benedettina dedicata ai Santi Pietro e Paolo, di cui la chiesa faceva parte. Scavi archeologici della seconda metà del Novecento hanno portato alla luce resti del portico e della pavimentazione dell'antico chiostro, ora visibili sotto la platea dell'annesso Cinema Tiberio, insieme ad alcune sepolture di una necropoli che occupava il sito precedentemente alla fondazione dell'abbazia. All'interno dello scavo è stata rinvenuta anche una sezione della via Emilia.

Questa visita rientra in un progetto di educazione tra pari di grande soddisfazione per tutti; un’esperienza formativa unica e originale, che è anche l’occasione per i ragazzi di valorizzare il proprio territorio, mettendosi al servizio della loro comunità.

Sponsor principale dell’evento del FAI dedicato alle scuole è per il sesto anno consecutivo Agn Energia.

In occasione dell’evento verrà infatti lanciata una nuova edizione del contest online #LATUAIDEAGREEN: dal 4 novembre 2021 al 31 gennaio 2022 gli studenti potranno scegliere l’opera di street art che ritengono più significativa per riflettere sul tema della salvaguardia dell’ecosistema marino, in linea con gli obiettivi per lo Sviluppo Sostenibile dell'Agenda 2030 definiti dall’ONU – Organizzazione delle Nazioni Unite.

L’intervento si propone anche come strumento di riqualificazione urbana, unendo mezzi di espressione artistica, giovani delle scuole e territorio. I ragazzi avranno inoltre la possibilità di vincere un premio del valore di 500€ e far dedicare alla loro scuola il contributo che Agn Energia, destinerà alla manutenzione annuale della Baia di Ieranto a Massa Lubrense (NA), Bene del FAI dal 1987. Meravigliosa insenatura all’estremità della penisola sorrentina, davanti ai faraglioni di Capri, la Baia di Ieranto si inserisce in uno scenario naturale e paesaggistico unico - tra il verde argenteo degli olivi e il blu cristallino del mare - che per la sua incantevole bellezza ha ispirato miti e leggende. Il contest #LATUAIDEAGREEN e l’iniziativa a sostegno della manutenzione e tutela ambientale e paesaggistica della Baia di Ieranto sono volti a sensibilizzare i giovani alla sostenibilità ambientale e completano l’esperienza di cittadinanza attiva vissuta dagli studenti in occasione di Giornate FAI per le scuole.

Per informazioni sui beni aperti e per le prenotazioni delle visite consultare il sito internet www.giornatefaiperlescuole.it