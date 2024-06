Il Grand Hotel aspetta Simona Ventura e il matrimonio con Giovanni Terzi, testimone Paola Perego

Prima di tuffarsi nella Terrazza della Dolce Vita, con gli incontri culturali che quest’anno vedranno tra gli ospiti anche la presenza di Sarah Ferguson, Ricky Tognazzi, Lino Banfi e Gino Cecchettin, per Simona Ventura e Giovanni Terzi ci sarà il momento più atteso dell’estate. La data è segnata sul calendario ormai da tempo, ed è quella del prossimo 6 luglio. La location, invece, non poteva che essere quella del Grand Hotel di Rimini: dove Simona Ventura e Giovanni Terzi sono di casa e ogni anno ripropongono i loro incontri con ospiti di caratura nazionale e internazionale. Sarà questo il momento in cui si svolgerà il loro matrimonio, uno tra i più attesi dell’estate dopo quello tra Diletta Leotta e Loris Karius andato in onda sull’isola di Vulcano durante lo scorso fine settimana alla presenza di un fiume di vip, a partire da Chiara Ferragni.

Per il momento quello che è noto sul matrimonio riminese dell’estate 2024 è che la cerimonia dovrebbe vedere la partecipazione di un numero consistente di ospiti, ma una prima festa è stata fissata per il 26 giugno in un party in programma a Milano, al quale sono attesi un migliaio di amici e anche personalità del mondo della televisione e dello spettacolo. La festa al Grand Hotel dovrebbe invece essere più raccolta e a dirigere i preparativi sarà il wedding planner dei vip Enzo Miccio, come svelato anche durante le scorse ore da Claudio Cecchetto. Simona e Giovanni si sposeranno in un clima da piena Notte Rosa, dato che in contemporanea si svolgerà in città il Capodanno dell’estate. Non sono mancate già le prime polemiche: a partire dal fatto che sugli inviti mandati agli amici figurava un Iban con la scritta “Simona e Giovanni Honeymoon”.

Quel che dovrebbe essere confermato sono poi i testimoni. Secondo le ultime indiscrezioni al fianco di Simona Ventura ci sarà Paola Perego, amica non solo sul lavoro ma anche lontano dalle telecamere. Mentre il testimone di Terzi dovrebbe essere il suo migliore amico Marco Di Terlizzi. Durante la trasmissione "E’ sempre mezzogiorno", da Antonella Clerici, la Ventura ha promesso che il suo abito da sposa “non sarà sobrio” perché “siamo donne dello spettacolo e voglio essere spettacolare”.

Concluso il matrimonio i novelli sposi Ventura-Terzi saranno poi ancora a Rimini per dare avvio alla Terrazza della Dolce Vita, sempre al Grand Hotel, quest’anno il programma in agenda dal 30 luglio all’11 agosto prevede nel complesso 13 appuntamenti.