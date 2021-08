Green Pass, all'Arena Lido tamponi rapidi a offerta libera per il concerto di Willie Peyote

In occasione del concerto di Willie Peyote, venerdì ad Arena Lido (darsena di Rimini), verranno messi a disposizione tamponi rapidi, ad offerta libera, per permettere agli spettatori sprovvisti di green pass di accedere al concerto. Il servizio sarà erogato dalla Croce Rossa Italiana comitato di Rimini dalle 18 in Viale Ortigara 80, nelle immediate vicinanze dell’ingresso dell’area concerto. I tamponi sono limitati: chi volesse usufruire del servizio è pregato di presentarsi con ampio anticipo sul posto (inizio concerti ore 21, ingresso a pagamento, biglietteria aperta ad Arena Lido dalle 19, prevendita biglietti su TicketOne e Liveticket)-

L'artista

Partito il 19 giugno con il doppio sold out a Cesena, il tour di Willie Peyote "Mai dire Mai TourDegradabile" prende il nome dal brano che il rapper e cantautore torinese ha presentato sul palco dell’ultimo Festival di Sanremo, "Mai dire mai (La locura)", che gli è valso il Premio della Critica "Mia Martini" e che è già stato certificato Oro da Fimi-Gfk.

Per il tour Willie Peyote sarà accompagnato dalla All Done band formata da Luca Romeo (basso), Dario Panza (batteria), Daniel Bestonzo (tastiere synth) e Enrico Allavena (trombone) che lavorano da tempo accanto all'artista. Con 5 album all’attivo, Willie Peyote negli anni ha ottenuto sempre più consensi da parte non solo del pubblico, ma anche della critica, che in occasione degli ascolti dei brani in gara al Festival ha lodato la sua capacità di fondere l’energia e la padronanza tecnica della musica rap con testi che guardano alla canzone d’autore per come affrontano le tematiche sociali e attuali con un’ironia tagliente.

Dopo la firma con Virgin Records/Universal Music Italia e la pubblicazione del suo ultimo disco IoDegradabile, album che ha debuttato nella Top5 dei dischi più venduti e ascoltati in Italia e da cui sono stati estratti i singoli "La tua futura ex moglie" (certificato Disco d’oro con ottimi risultati sia in digitale che in radio,) "Quando nessuno ti vede" e "Semaforo", e del singolo collaborativo "Algoritmo" con la star internazionale del reggae Shaggy (tra i più programmati dalle radio la scorsa estate), Willie Peyote ha chiuso il 2020 con l’uscita del brano inedito "La depressione è un periodo dell'anno", fotografia amara di questo periodo di difficoltà, raccontata con i modi e i toni di chi ha fatto dell’accusa sociale e della descrizione della nostra società uno dei capisaldi del suo lavoro artistico. Il 2021 si è invece aperto con la partecipazione al Festival di Sanremo con “Mai dire mai (La locura)”, che gli ha regalato il Premio della Critica Mia Martini ed è stato certificato Oro.