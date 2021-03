Gelato Day, Gambero rosso premia le migliori gelaterie

Il 24 marzo 2021, si celebra la nona edizione del Gelato Day, la giornata europea dedicata al gelato artigianale, uno dei simboli del made in Italy che durante il lockdown ha avuto un boom di richieste tanto che il 2020 è stato l’anno della delivery e dell’asporto con un leit motiv che ha attraversato il mondo della gelateria da nord a sud: caramello e sale. Il gelato si è, quindi, rivelato essere il comfort food per eccellenza. Tanto che i maestri del gelato hanno posto in primo piano sapori pieni e corposi pensati per appagare al massimo il palato.

E nella giornata dedicata al gelato Gambero Rosso ha presentato in diretta Facebook la quinta edizione della Guida Gelaterie d’Italia 2021. Il volume, fotografa un settore che, nonostante le difficoltà di un anno segnato dalla pandemia, registra un grande amore da parte del pubblico per questo alimento.

Di conseguenza i grandi maestri gelatieri hanno scoperto il piacere di “sconfinare” nel mondo della pasticceria e della cioccolateria dando vita ad intriganti mix e proficui scambi fra artigiani. Un mondo del gelato più che mai sfaccettato e articolato che se da un lato non smette di sperimentare dall’altro, con grande intelligenza, invita a riscoprire il piacere di un gelato in coppa da assaporare in tutta calma.

Le migliori gelaterie d’Italia per il Gambero Rosso

Salgono a 58 i locali premiati con i Tre coni, 4 i nuovi ingressi e 4 i premi speciali. La Lombardia è in testa con 12 gelaterie premiate seguita da Piemonte con 9, Emilia- Romagna con 8; Veneto e Lazio con 6; Toscana con 4; Liguria, Friuli-Venezia Giulia2, Campania e Sardegna con 2, Marche, Abruzzo, Puglia, Basilicata e Sicilia. Inoltre sono 37 i grandi maestri dell’arte bianca selezionati per il “Gelato del Pasticcere” tra cui il pastry chef riminese Roberto Rinaldini.

Qui di seguito trovate tutti i dettagli della Guida Gelaterie d'Italia del Gambero Rosso 2021

Guida Gelaterie d'Italia 2021 del Gambero Rosso: i premi speciali

Premio Miglior Gelato al Cioccolato ?Officine del Gusto, Pignola (Pz)

Premio Gelatiere Emergente? Gianluca Cavi, Magritte - Gelati al Cubo, Fidenza (Pr)

Premio Sostenibilità? Gelateria G&Co, Tricase (Le)

Premio Miglior Gelato Gastronomico ?Ottimo! Buono non basta, Torino

Guida Gelaterie d'Italia 2021 del Gambero Rosso: premio Gelato del Pasticcere

Emilia-Romagna

La Pasticceria | Argenta [FE]

Rinaldini | Rimini

Piemonte

Avidano | Chieri [TO]

Bonfante | Chivasso [TO]

Marco Vacchieri Pasticceria Cioccolateria Gelateria | Rivalta di Torino [TO]

Fabrizio Galla| San Sebastiano Da Po [TO]

Raspino | Torino

Lombardia

Besuschio | Abbiategrasso [MI]

Pasticceria Veneto | Brescia

Marra Pane Pasticceria Pausa e Delizie | Cantù [CO]

Sartori | Erba [CO]

L'Ile Douce | Milano

Peck | Milano

Buosi Food Experience | Venegono Superiore [VA]

Morlacchi | Zanica [BG]

Veneto

Il Chiosco | Lonigo [VI]

Dino Pettenò | Mestre [VE]

Biasetto | Padova

Toscana

Luca Mannori | Prato

Marche

Roberto Cantolacqua Pasticcere | Civitanova Marche [MC]

Picchio | Loreto [AN]

Lazio

Bompiani | Roma

Belle Hélène | Tarquinia [VT]

Abruzzo

Caprice Pescara

Campania

Cioccolato Andrea Pansa | Amalfi [SA]

Sal De Riso Costa d'Amalfi | Minori [SA]

Pasquale Marigliano | Nola [NA]

Gabbiano| Pompei [NA]

Pepe Mastro Dolciere | Sant'Egidio del Monte Albino [SA]

Puglia

Pino Ladisa | Bari

Moffa | Foggia

L' Arte Bianca | Parabita [LE]

Basilicata

Tiri Bakery & Caffè | Potenza

Sicilia

Pasticceria Palazzolo | Cinisi [PA]

Sciampagna | Marineo [PA]

Antico Caffè Spinnato | Palermo

Cappello | Palermo

Guida Gelaterie d'Italia 2021 del Gambero Rosso: i Tre Coni

Emilia-Romagna

Cremeria Santo Stefano | Bologna

Cremeria Scirocco | Bologna

Stefino | Bologna

Bloom | Modena

Ciacco | Parma

Cremeria Capolinea | Reggio Emilia

Sanelli | Salsomaggiore Terme [Pr]

Il Teatro del Gelato | Sant’Agostino [Fe]

Piemonte

Canelin | Acqui Terme [Al]

Marco Serra Gelatiere | Carignano [To]

Alberto Marchetti | Torino

Gelati d’Antan | Torino (new entry)

La Tosca | Torino (new entry)

Mara dei Boschi | Torino

Nivà | Torino (new entry)

Ottimo! Buono non basta | Torino

Soban | Valenza [Al]

Liguria

Cremeria Spinola | Chiavari [Ge]

Profumo |Genova

Lombardia

La Pasqualina | Almenno San Bartolomeo [Bg]

Il Dolce Sogno | Busto Arsizio [Va]

Oasi American Bar | Fara Gera D’Adda [Bg]

Artico | Milano

Ciacco | Milano

Crema | Milano (new entry)

Lo Gnomo Gelato | Milano

Paganelli | Milano

Pavé - Gelati & Granite | Milano

Chantilly | Moglia [Mn]

L’ Albero dei gelati | Monza

VeroLatte | Vigevano [Pv]

Veneto

Gelateria Naturale Scaldaferro | Dolo [Ve]

Golosi di Natura | Gazzo [Pd]

Chocolat | Mestre [Ve]

Gelateria Marisa | San Giorgio Delle Pertiche [Pd]

Dassie - Vero Gelato Artigiano | Treviso

Zeno Gelato e Cioccolato | Verona

Friuli-Venezia Giulia

Scian L’Insolito Gelato | Cordenons [Pn]

Timballo | Udine

Toscana

Gelateria della Passera | Firenze

Chiccheria | Grosseto

De’ Coltelli | Pisa

Dondoli | San Gimignano [SI]

Marche

Paolo Brunelli | Senigallia [An]

Lazio

Gretel Factory | Formia [Lt]

Greed Avidi di Gelato | Frascati [Rm]

La Gourmandise | Roma

Otaleg! | Roma

Stefano Ferrara Gelato Lab | Roma

Torcè | Roma

Abruzzo

Bar Gelaterie Duomo | L’Aquila

Campania

Di Matteo | Torchiara [Sa]

Cremeria Gabriele | Vico Equense [Na]

Puglia

G&Co |Tricase [Le]

Basilicata

Emilio | Maratea [Pz]

Sicilia

Cappadonia Gelati | Palermo

Sardegna

I Fenu Gelateria e Pasticceria | Cagliari

Dolci Sfizi |Macomer [Nu]