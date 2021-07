Ha fatto arrivare l'anello in spiaggia con un carretto di gelati: l'originale proposta di matrimonio

Un matrimonio davvero speciale quello celebrato nei giorni scorsi a Palazzo Mancini. Protagonista è stata la coppia austriaca Michael Gunter, di Vienna, e Sonja Roswitha, nata a Waidhofen an der Thaya. Già la proposta di matrimonio si è rivelata particolarmente emozionante ed è arrivata in spiaggia tra gli ombrelloni. Il momento del fatidico “sì” è andato in scena ai bagni 33, frequentati dalla coppia, sotto gli occhi incuriositi e meravigliati di molti vacanzieri. Grazie ad un carretto di gelati che si è fatto largo tra le sdraio, Michael ha fatto arrivare la scatolina contenente il prezioso anello da consegnare, rigorosamente in ginocchio, a Sonja per pronunciare la frase tanto attesa: “Mi vuoi sposare?”.

Dall’emozione in riva al mare alla cerimonia vera e propria, ad officiare il rito civile all'interno delle Sala Giunta del Comune è stato l'Assessore Daniele Cerri. Tra sorrisi e commozione, Michael ha sottolineato anche il legame con Cattolica e come da 25 anni sia assiduo vacanziere della Regina dell'Adriatico. Per la coppia un omaggio da parte dell'Amministrazione con la consegna di diverso materiale turistico ed il libro "La rustida bianca" di Umberto Ricci. Immancabili foto di rito e l’augurio da parte di tutti i presenti per una felice vita insieme.