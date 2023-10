FiabyHalloween al parco Fiabilandia di Rimini

Tante le proposte, in occasione di Halloween, al parco Fiabilandia di Rimini. A parte gli scherzetti (e i dolcetti), in tutti i week end del mese delle streghe, Fiabilandia si trasforma: il Parco sarà addobbato a tema con animazione e spettacoli, come il “Fiaby Circus Horror” e “Dia de los Muertos… a Tijuana”, che vi stupiranno con fantastiche novità! Sarà un mese da brivido!

Il Parco, pensato per i più piccoli ma non solo, rimarrà aperto fino al 5 novembre e nei week end dal 7 al 29 ottobre per tutti i bambini che verranno al Parco in costume a tema …udite udite…5 euro di sconto! Accorrete, mostriciattoli!

Dal 31 ottobre al 5 novembre la festa in maschera continua con l’apertura giornaliera del Parco. Martedì 31 ottobre, il giorno più diabolico dell’anno, il Parco rimarrà aperto fino alle ore 22 per vivere una festa travolgente con sorprese da urlo! E poi spettacoli dal vivo, animazione e streghe truccatrici e quest’anno, dopo lo spettacolo serale “Fiaby Circus Horror” con un omaggio allo “spiritello” creato da Tim Burton: BEETLEJUICE, torna la sfilata dei Bambini Mascherati, con la premiazione delle mascherine più belle ed originali. Tutti pronti a trascorrere la giornata più spaventosa dell’anno?

Non perdere questo terrificante evento…la festa è già cominciata!

Info: www.fiabilandia.it