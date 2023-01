“Riccione è in grande forma”, pronta per accogliere tanti eventi sportivi e migliaia di presenze turistiche

“Riccione è in grande forma”. Usa una metafora sportiva la sindaca di Riccione Daniela Angelini per fotografare il momento turistico della città in previsione di molte migliaia di presenze legate ai tantissimi eventi sportivi in programma nelle prossime settimane. A partire da mercoledì 4 gennaio prende il via l’Hip hop contest, seguirà la grande danza sportiva, poi ancora ci saranno le competizioni del nuoto e le varie fiere, a partire dal Sigep.

“La soddisfazione dei nostri operatori è motivo di grande compiacimento per noi - dice la sindaca Daniela Angelini -. Siamo molto contenti del ritorno turistico in occasione delle festività natalizie, in particolare per il Capodanno. Il colpo d’occhio della nostra città è stato straordinario. Non solo abbiamo avuto il tutto esaurito in quasi tutti gli alberghi ma è la qualità del nostro pubblico ad avere fatto la differenza”.

Ma non è finita. “Al contrario, i tanti eventi in programma, a partire dall’Hip hop contest che inizia oggi - prosegue la sindaca - daranno la possibilità a moltissimi alberghi di continuare a stare aperti. Sono molto ottimista sia per l’inverno, grazie ai tanti eventi sportivi e le fiere, che per la successiva primavera, quando potremo beneficiare di un calendario particolarmente favorevole in occasione dei ponti. La città si farà trovare pronta: stiamo già lavorando alla programmazione di tutti gli eventi che offriremo a riccionesi e turisti”. Gli alberghi a quattro stelle del centro che avevano aperto per le festività di fine anno in gran parte resteranno aperti, cogliendo l’opportunità di continuare a lavorare e a dare lavoro.



Hip hop contest: evento da settemila presenze

“Da oggi inizia un grandissimo evento, il Mc Hip hop contest, unico a livello nazionale sulla danza urbana di strada - spiega Bruno Bernabei di Costa hotels -. Avremo 2.200 partecipanti per tre o quattro notti di pernottamenti per un totale di circa settemila presenze”. Complessivamente saranno riempiti almeno venti alberghi. “Il target è piuttosto alto: si tratta di hotel a tre stelle, in prevalenza, ma qualcuno anche a quattro”.

Bruno Bernabei descrive l’Hip hop contest come “l’esplosione della festa di un popolo che si riunisce una volta l’anno. Un bellissimo modo di stare insieme, di divertirsi in maniera sana”.

All’Hip hop contest partecipano oltre cento gruppi che si sfideranno durante quattro giornate (oggi l’arrivo, gli eventi fino all’8 gennaio). “Arrivano da tutta Italia - dice ancora Bernabei -, qualcuno anche dall’estero. Fa piacere essere tornati quasi al livello pre-Covid, quando i partecipanti, tra atleti e accompagnatori, erano stati 2.500. Questo evento ha ancora grandi potenzialità di crescita: abbraccia la città, anche uscendo dal Palazzo dei Congressi”. Costa hotels fino al prossimo luglio ha in programma quindici eventi su Riccione. “Ospiteremo manifestazioni da oltre duecento a duemila partecipanti, riempiendo tanti alberghi”.

Danza sportiva: stimate tra le 3.500 e le 4.000 presenze

Saranno moltissimi i partecipanti anche per gli assoluti di danza sportiva, l’evento di punta della Federazione italiana danza sportiva (Fids). “Avremo circa 800 atleti iscritti a cui dobbiamo sommare almeno 600 tra accompagnatori e pubblico - spiega Karin Gelmini, direttrice di Promhotels -. Complessivamente, stimiamo tra le 3.500 e le 4.000 presenze tra l’11 e il 15 di gennaio”.

A fine mese, tra il 28 e il 29 gennaio, ci sarà poi il trofeo Nuoto winter edition. “In questo caso avremo circa 500 atleti. In molti arriveranno dall’Emilia Romagna ma sono attesi anche diversi atleti da fuori, tanto che in questi giorni stiamo ricevendo diverse prenotazioni”.