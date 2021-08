I genitori muoiono di cancro e il figlio ripercorre le origini della famiglia in bici: un viaggio per lo Ior

Partito mercoledì alle 8.30 il Torno a casa Tour, il viaggio in bicicletta di Cristian D’Emilio, trentottenne di Riccione, con destinazione Puglia e Campania, terre d’origine dei suoi genitori, entrambi scomparsi a causa di un cancro. Dopo il Rimango a casa Tour di due anni fa, in cui Cristian ha percorso in bici le strade di Romagna per una lunga dichiarazione d’amore per la sua terra, questa estate ha deciso di affrontare il Torno a casa Tour, un ritorno al paese natale di suo padre e sua madre, Deliceto, provincia di Foggia, e Nocera Superiore, provincia di Salerno, per riportarli alle loro origini in maniera speciale, ripercorrendo, da figlio, la strada che anni fa li ha condotti altrove e realizzando così il loro desiderio di rivedere quei luoghi e il suo di riscoprirli.

Sarà un viaggio di ricerca per la ricerca: Cristian ha infatti avviato un crowdfunding - arrivato oggi al 62% dell’obiettivo - a sostegno della lotta contro il cancro, “per donare – dice - speranza a tutte le famiglie, come la mia, colpite dalla malattia", una raccolta fondi che sarà totalmente destinata allo Ior – Istituto Oncologico Romagnolo – per un’azione di sensibilizzazione e per supportare progetti di raccolta fondi per rispondere alle necessità di tutta la comunità.

In questo viaggio Cristian non sarà solo. Lo accompagnano Stacco, Luca Staccoli, che con lui forma la band No longer player, e Eugenio con un’ammiraglia carica di strumenti e musicisti: insieme terranno un concerto in una delle due tappe conclusive del tour in bici, il 7 agosto a Deliceto, un live all’insegna del rock 'n roll e delle sonorità anni ’90. Ma non sarà solo anche perché hanno deciso di affiancarlo diverse aziende del territorio come BRN Bike Parts, Buon Food, Pastrocchio, Birrodromo, Radio Bakery Comunicazione, Ubalance, Schiena Sicura, Nicola Delbianco, Caffe Pascucci, Spinnaker ...lo sport, Via Panoramica.

Per sostenere Torno a casa Tour e la ricerca sul cancro e fare una donazione basta andare a questo indirizzo: https://www.insiemeachicura.it/dona/torno-a-casa-tour-per-la-ricerca-contro-il-cancro