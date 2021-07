Ti annoi in spiaggia? Ecco 8 modi per divertirsi, da solo o in compagnia

Non ami prendere il sole e leggere un libro sdraiato sotto l’ombrellone? Ecco come passare le giornate al mare e svagarti

L’estate è arrivata e c’è chi va a prendere il sole in spiaggia e fare il bagno in mare. E poi ci sono tutti gli altri, quelli che al mare avrebbero preferito camminare in montagna, avventurarsi in luoghi sconosciuti o visitare musei. Si riconoscono perché sono quelli che in spiaggia si annoiano. Se sei tra questi tanto da non riuscire a rilassarti sotto l’ombrellone, ecco 8 alternative alla noia per divertirti da solo o con gli amici sulla sabbia o in acqua.

Risolvere indovinelli?

Ami le parole crociate? È il momento di fare un passo oltre, puoi coinvolgere amici o vicini di ombrellone nella ricerca delle soluzioni ai più famosi indovinelli di logica. È un passatempo divertente e allo stesso tempo stimolante dal punto di vista mentale che può durare minuti quanto ore e può essere interrotto e ripreso quando si desidera. Esistono diversi libri di indovinelli da cui attingere, basta cercarli. Oppure si può andare su Google e vedere quali trovi. In alternativa puoi sempre tornare ai cruciverba.

Libri, riviste e serie tv

Sei solo in spiaggia? Nessun problema! Puoi leggere un buon libro o una rivista sotto l’ombrellone. Ma se non ti piace puoi prendere il tuo smartphone o tablet e auricolari e goderti film e serie TV in streaming. Se non c’è la connessione, puoi sempre scaricarti a casa qualche episodio e guardarlo in spiaggia.

Yoga, ginnastica, balli di gruppo

Molte stabilimenti balneari organizzano momenti di svago e rilassamento invitando i bagnanti a fare yoga o balli di gruppo o corsi specifici di ginnastica in spiaggia o in acqua. Ti diverti, ti abbronzi e mantieni in forma il corpo e lo spirito. Se la spiaggia dove sei li organizza non lasciarti sfuggire l’occasione!

Beach volley

Tra le più gettonate in spiaggia sono le partite di beach volley o a racchettoni. Allora perché non organizzare una partita? L’ideale sarebbe sfruttare i campi da beach degli stabilimenti balneari, in mancanza la riva del mare può essere una soluzione, ma senza infastidire i bagnanti e stando lontani dagli ombrelloni.

Sport acquatici e non solo

Ti piace fare qualcosa di adrenalinico quando sei in spiaggia? Potresti provare windsurf, kitesurf o sci d’acqua. Non dimentichiamo il surf. In certe spiagge, si organizzano anche corsi per imparare a cavalcare le onde con stile. Un’esperienza veramente unica.

Giocare a carte o gioco da tavola

Sotto l’ombrellone, non possono mancare le carte. Puoi fare un solitario oppure invitare gli amici e giocare a scala quaranta, burraco, asso piglia tutto, briscola, scopa, ecc. Oppure puoi portare qualche gioco da tavola formato pocket come Risiko, Monopoli o anche Uno.

Il tiro alla fune

Un gioco per grandi e bambini che si può fare quando si è in più persone. Occhio però a non farsi male, in particolare strisciando con le mani sulla fune!

Passeggiare in riva al mare

Preferisci qualcosa di più tranquillo? Allora le lunghe passeggiate in riva al mare con i piedi in acqua sono l’ideale per te. Ti mantieni in forma e scopri luoghi diversi o dove poter andare a fare l’aperitivo e conoscere nuove persone.