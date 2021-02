San Valentino, 6 idee romantiche per festeggiare

Dalla passeggiata in spiaggia alla cena romantica in casa, dalla spa ai castelli, le proposte per un 14 febbraio indimenticabile

San Valentino, la festa degli innamorati, è alle porte. Nonostante le restrizioni dovute dal Covid 19 è comunque possibile passare una giornata speciale entro i confini regionali all’insegna dell’amore.

Ricordate: non è ancora troppo tardi per stupire la vostra dolce metà, oltre che con un regalo last minute, con momenti speciali per celebrare San Valentino.

E se avete bisogno di idee romantiche per festeggiare, niente panico!

Ecco 6 suggerimenti per dirsi “ti voglio bene” in un'atmosfera diversa dal solito, in pieno rispetto delle regole di sicurezza.

6 idee romantiche per festeggiare San Valentino

1) Weekend tra i borghi: San Valentino è il momento perfetto per una “fuga” a due per rilassarvi e riscoprire l’amore in Valmarecchia. Camminando tra gli affascinanti borghi e visitando i castelli da Verucchio a San Leo e Pennabilli, potete rivivere il mito di Paolo e Francesca da Rimini (che gli storici collocano a Castelsismondo di Rimini), magari rileggendo in coppia, Divina Commedia alla mano, la bella storia d’amore narrata nel V Canto dell’Inferno e degustando gli ottimi vini locali. Un modo diverso per vivere la festa degli innamorati.

2) Passeggiata romantica: sempre a San Leo e poi anche a Santarcangelo, considerati tra i borghi più belli d’Italia, potete prendervi per mano e camminare lungo le vie dal sapore antico e ricco di poesia. Un’atmosfera romantica che incanta e dove fermarsi per pranzo in una trattoria e brindare all’amore.

3) Relax alle terme: se preferite coccolarvi potete optare per un weekend alle Terme. Alcuni centri e alberghi termali sulla costa e nell’entroterra riminese saranno aperti al pubblico per San Valentino, per trattamenti estetici e cure termali. Le terme in questi mesi sono sempre rimaste aperte per il loro ruolo di presidi terapeutici e per le cure dolci e naturali a base di acqua termale. La prenotazione è sempre obbligatoria. Si possono fare bagni nella piscina termale e altri trattamenti. È possibile fermarsi per alcuni giorni (o anche solo una giornata) negli alberghi di benessere termale. Ci sono centri in tutta l’Emilia Romagna. Per saperne di più: Numero Verde 800.888850.



4) Tramonto al mare: immancabile una passeggiata al mare. La spiaggia con le sue dune e il mare con la sua immensità regalano le passeggiate più romantiche. Proponete quindi un dolce sul lungomare o un aperitivo in un bar direttamente sulla sabbia, naturalmente, sempre nel rispetto delle regole del Dpcm

5) Quando vi siete conosciuti: un gesto che scalda il cuore è rivivere i momenti di quando vi siete conosciuti. Se avete la possibilità un giro tra i luoghi che rappresentano il vostro amore è magico: dove vi siete conosciuti, dove avete scambiato il primo bacio, il posto del primo appuntamento Esiste un’idea più romantica?

6) Cena a casa: preferite rimanere in casa? Organizzate un aperitivo e una cena in casa. Menu afrodisiaco, candele, musica di sottofondo e il vostro abito più sexy trasformeranno gli ambienti di tutti i giorni nel luogo più speciale e incantevole.