Come catturare l'attenzione dei turisti, ecco l'impresa che trasforma gli hotel in set fotografici

La primavera in Romagna è l’anticamera dell’estate, la stagione per eccellenza in cui la Riviera diventa meta desiderata da moltissimi turisti, il momento in cui scelgono l’hotel pensandosi già al mare.

Se è vero che un bel piatto lo gustiamo con gli occhi prima di mangiarlo, è sempre attraverso lo sguardo che muoviamo il primo passo verso un posto in cui riusciamo a immaginarci felici. E quando scegliamo una vacanza, quel passo che parte dagli occhi si chiama prenotazione. Ma in un modo che comunica con continui stimoli visivi, perdersi in mezzo a tanta offerta è davvero un attimo.

Così, da Adrias Online e True Emotions Studio, professionisti sul territorio a stretto contatto con gli imprenditori dell’ospitalità, nasce “PixAll - Fotografie e Film per l’Ospitalità”, l’officina creativa che, in modo autentico e sincero, sa valorizzare i punti di forza di ogni struttura e raccontare storie di accoglienza e territorio.

“PixAll, attraverso video, foto e le parole giuste, riesce a personalizzare ogni realtà con una brand identity unica e memorabile, riconoscibile e familiare, che rispecchia l'anima di ogni hotel, struttura, luogo, esperienza, rendendola irresistibile”, dice Veronica Piturro, del Team Visual di PixAll. “Lo scorso anno abbiamo allestito decine di set, portando a casa, per ogni struttura, circa cinquecento scatti da selezionare per poi passare alla post produzione."

Già uno studio del 2017, dal titolo "The Effects of Hotel Website Image Authenticity on Trust in Online Booking", dimostrava come, nel processo di prenotazione sul sito di un albergo, la fiducia degli utenti sia strettamente legata all'autenticità delle immagini che presentano la struttura. È facile capire che un’immagine vera venga percepita come molto più affidabile di una stereotipata o scaricata da una banca dati per poi essere utilizzata in più contesti.

Bando alle foto stock

“Quello che vale la pena evidenziare è come, scegliendo di mettere in luce con verità i propri punti di forza, si guadagna in credibilità ma anche in fatturato. Con PixAll allestiamo set nelle strutture turistiche, comunicando l’idea di vacanza che davvero i turisti troveranno al loro arrivo, senza foto di stock o altre finzioni patinate”, dice Francesco Piersimoni, cofondatore di Adrias Online, tra le principali agenzie di marketing e comunicazione nel settore del turismo, con sede a Rimini. “Realizzare una campagna di marketing e comunicazione con foto stock o con foto e video autentici non è la stessa cosa. Quando si parte da una strategia e da una regia costruita da professionisti, le campagne possono decollare. Solo per citare un esempio: un hotel che seguiamo da molti anni, a metà stagione ha implementato il nuovo servizio fotografico nella campagna di marketing già in essere, passando in pochissimo tempo da un tasso di conversione del 20% al 27%, in una stagione, quella scorsa, in cui acquisire clienti non è stato semplice. Questo è il potere delle immagini.”

Con contenuti creati da fotografi e videomaker professionisti e un copy studiato per ogni cliente, PixAll parte per un lungo viaggio di promozione di casa nostra, con l’obiettivo di esportare tutta la bellezza della Riviera, richiamando un turismo sempre più curioso, informato e consapevole.