A cavallo sul bagnasciuga o la caccia al tartufo. Scoppia la moda dei regali sostenibili

Dalla passeggiata sulla spiaggia a cavallo, alla caccia e degustazione del tartufo. Il regalo di Natale quest'anno può essere originale e all'insegna della sostenibilità. Di sicuro non manca l'originalità è un pizzico di coraggio agli ideatori di Beautrip.it, la piattaforma di turismo culturale e sostenibile nata a Rimini e ormai attiva da mesi nell’organizzazione di eventi e iniziative culturali.

All’interno del sito prevalgono idee non consumistiche, uniche e basate sulla cultura, esperienze e prodotti per nutrire l’anima e per supportare il network virtuoso che Beautrip ha creato in questi anni: artisti, artigiani, esperti culturali, persone che hanno deciso di dedicarsi alla bellezza italiana con valori diversi dal mainstream. Sostenibilità sociale, e ambientale, altissima qualità e ricerca nel design, cultura identitaria e crescita personale.

Una serie di idee per i regali di Natale, per scegliere tra le eccellenze del territorio riminese, puntando su prodotti che abbiano come comune denominatore la sostenibilità.

Ed è così che Beautrip propone sia regali luxury ed esclusivi: come l’esperienza per amanti del cibo e dei ristoranti Michelin di “un giorno con lo chef stellato”; gli orecchini con veri petali di rosa (opera d‘arte unica di gioielleria naturale dell’artista Simona Rinciari); il Corso di scultura con l’artista Alessandro La Motta per gli amanti del design, dell’artigianato e dell’arte.

Ma ci sono anche regali di Natale meno costosi, eppure originali e diversi, esperienze e prodotti da regalare per chi ama stare nella natura e il mare d’inverno: la passeggiata a cavallo sulla spiaggia in riva al mare; la caccia e degustazione del tartufo, abbinate alle salse al tartufo e le delicatezze gourmet di Pergola tartufi; la felpa e la t-shirt a tiratura limitata con una opera sul Ponte di Tiberio di Alessandro La Motta, opere uniche che si trovano anche nelle etichette-quadro sulle bottiglie di vino Amati.