In spiaggia con gli amici a quattro zampe: 150 stabilimenti "dog friendly", tutti i servizi e le novità

Per chi desidera vivere il mare e la spiaggia senza separarsi dal proprio animale d’affezione, al mare così come in albergo o al ristorante, Rimini offre tante opportunità. Un’esigenza che diventa sempre più forte tenendo conto che ormai, secondo la rilevazione dell’Eurispes nel 2021, oltre il 40% degli italiani possiede un animale. Cani e gatti in particolare, diventano così parte integrante delle famiglie anche nel periodo delle vacanze. Da qui nasce la richiesta, nelle località di mare come Rimini, di poter trascorrere il tempo in spiaggia insieme agli amici a quattro zampe e di poter usufruire di servizi dedicati per i propri animali.

A Rimini sono oltre la metà gli stabilimenti balneari (circa 150) che hanno comunicato alle autorità competenti la disponibilità di accogliere gli amici a quattro zampe e si trovano sia a nord che a sud del porto canale. In questi bagni si possono trovare semplici zone riservate a chi è accompagnato dal proprio animale, con ombrelloni ben distanziati, oppure vere e proprie aree dedicate e delimitate dove i padroni possono trascorre la giornata in spiaggia con il proprio cane che può muoversi liberamente all’interno del box dedicato. Ogni stabilimento si è organizzato in base alla propria sensibilità e nel rispetto delle esigenze della propria clientela. Nella maggior parte di questi stabilimenti è possibile trovare anche stuoie o lettini per ripararli dal calore della sabbia, ciotole per l’acqua, docce e/o fontane dedicate, per dare loro un refrigerio in più nelle ore più calde della giornata. Tra i servizi su richiesta, a pagamento, ci sono dog sitter, veterinario e convenzioni speciali con alberghi e negozi di animali.

Oltre a scendere in spiaggia, già dal 2018, gli animali possono anche entrare in mare. Naturalmente solo ed esclusivamente in determinate ore della giornata e in determinate zone ben delimitate. Il bagno in mare è consentito infatti esclusivamente al mattino, dalle 6.00 alle 8.00 o di sera fino alle 21. Viste le numerose richieste, dal 16 luglio 2021, l’orario per il bagno serale è stato prolungato con una modifica all’ordinanza che concede la balneazione ai cani negli specchi d’acqua preposti già a partire dalle ore 18.40.

L’area di mare destinata alla balneazione dei cani è segnalata dal cartello “specchio acqueo destinato alla balneazione dei cani”, come si può vedere di fronte ai Bagni 28, 80, 81 e 82, 85b Gibo (zona sud). In questi specchi d’acqua delimitati da boe, i proprietari devono garantire con la propria presenza la sorveglianza dell’animale che non deve mai essere lasciato incustodito e che deve essere condotto fino all’acqua con l’ausilio del guinzaglio.

L’accesso ai servizi di spiaggia e alla balneazione è comunque consentito solo agli animali i cui padroni hanno provveduto ad effettuare l’apposita registrazione presso lo stabilimento balneare di cui sono clienti, così come previsto dall’ordinanza balneare regionale e dai provvedimenti emanati dall’AUSL. Il cane, infatti, per essere ammesso in questi bagni, deve avere il tesserino sanitario delle vaccinazioni e i padroni devono prendere visione del regolamento del Bagno. Naturalmente l'accesso in spiaggia è libero, anche al di fuori delle aree espressamente attrezzate, per i cani di salvataggio impegnati per il servizio di salvamento ed i cani guida per i non vedenti (informazioni e ordinanze disponibili al servizio Autorizzazioni demaniali marittime e normativa www.comune.rimini.it/servizi/autorizzazioni/autorizzazioni-demaniali-marittime-e-normativa ).

Tra gli stabilimenti attrezzati che offrono anche lo specchio d’acqua per il bagno in mare c’è il bagno 81 Rimini Dog No Problem (info: www.bagno81rimini.it), il primo stabilimento balneare interamente dedicato agli amici a quattro zampe. In questo bagno non ci sono limiti di razza o di taglia. Si può scegliere tra 93 box con recinti attrezzati, dove gli animali si possono muovere liberamente o una settantina di ombrelloni ideati appositamente per chi viene in spiaggia col cane, assicurando maggior spazio all’ombra. Ci sono poi due aree sgambamento per far muovere gli animali in libertà (agility dog), uno per i cani di piccola taglia fino ai 12 kg e l’altro per quelli di grossa taglia dai 12 kg in su e sono previsti corsi gratuiti con addestratori cinofili con giochi per l’attivazione mentale dei cani, mentre il lunedì, mercoledì e venerdì, al pomeriggio dalle 17 in poi, è previsto un servizio di animazione con giochi divertenti per i cani e i loro padroni. Nel pacchetto di benvenuto sono compresi ciotole, stuoie e annaffiatoi e poi si possono trovare lettini, gelato per cani e spazi per la toilettatura. Oltre alle docce dedicate dove i cani possono fare lo shampoo, ci sono infatti anche due cabine a disposizione con asciugatori per la toilettatura, da utilizzare per liberare il pelo dalla sabbia prima di lasciare la spiaggia o per asciugarli dopo il bagno.

Possibilità di fare il bagno in mare anche allo stabilimento 85b Gibo (www.bagno85bgiborimini.it/spiaggia-cani-rimini.html), dove ognuno dei 16 box dell’area riservata agli animali è dotato di doccia e fontanella personale offrendo acqua potabile fresca in tutta comodità in ogni momento della giornata. La stessa cosa è disponibile anche al bagno 80 Vida loca Beach (www.facebook.com/Spiaggia80vidaloca), dove gli animali si possono divertire e muovere in libertà tra i box e lo spazio di mare dedicati. Nella zona di Marina Centro lo specchio d’acqua per il bagno viene allestito ogni giorno dal Bagno 28 Otello (Info: https://bagno28otello.com/dog-beach/). Qui sono a disposizione una fontanella per cani e un’area giochi, dove gli animali possono correre liberi e divertirsi.

E chi non ha lo sgambatoio in spiaggia spesso può trovarlo a pochi passi dal mare, come nell’area verde di Piazzale Toscanini, difronte al bagno 85 o nel parco che dal Belvedere di Piazzale Kennedy porta in centro storico oppure al parco Briolini di fronte alla spiaggia di San Giuliano Mare.

Tra gli stabilimenti attrezzati per accogliere i cani nelle spiagge di Rimini sud (oltre 90), ci sono tra gli altri il bagno 31 (www.facebook.com/Bagno31Rimini/ ) che accoglie i piccoli ospiti in un percorso dedicato; il Bagno 33 Beach (www.beach33.com/amici-a-4-zampe.html) organizzato per l’accoglienza di cani e gatti; o il nuovo bagno ecosostenibile 112 (www.bagno112.com), che tra i tanti servizi per gli amici a 4 zampe, mette a disposizione simpatici lettini con tettuccio per riparli dal sole.

Nella spiaggia di Rimini nord gli stabilimenti che accolgono gli animali sono ben 45 (da San Giuliano fino a Torre Pedrera) e fra questi ci sono il bagno ‘Maestrale’ al Lido San Giuliano che mette a disposizione, una cinquantina ombrelloni per chi desidera andare in spiaggia con Fido oppure il Bagno 1 di Rivabella, che ha una zona dedicata con ombrelloni ben distanziati (24 mq a disposizione) e servizio docce. Sempre a nord a Viserba i clienti che vogliono scendere in spiaggia con i loro fedeli amici animali possono fermarsi ad esempio al Bagno 38 Egisto (www.bagnoegisto38.com), che oltre a docce e fontane dedicate mette a disposizione anche nebulizzatori per poterli rinfrescare dall’afa estiva.

La lista degli stabilimenti è in continuo aggiornamento e consultabile sul sito www.riminiturismo.it alla voce Servizi di Spiaggia.