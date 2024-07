Inaugura il nuovo Miramare Park, un'ora di giostre gratis e pizza al trancio per tutti

Sabato, 20 luglio, apre il Miramare Park, il nuovo luna park in viale Cavalieri di Vittorio Veneto. Si tratta di una nuova gestione con esperienza nel settore dei luna park per un parco che propone alcune tra le attrazioni trasportabili più grandi d'Italia. In occasione dell'inaugurazione, sabato 20, sarà offerta ai presenti la possibilità dalle 19.30 alle 20.30 di entrare al luna park gratuitamente e poter scoprire così il parco e le sue attrazioni. Sarà inoltre offerto a tutti un trancio di pizza (nel parco è presente anche un punto vendita di pizza napoletana).