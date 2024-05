Da Milano a Rimini per realizzare un sogno, trasloca in Riviera e inaugura il "regno" delle ciambelle

A Rivazzurra di Rimini ha aperto un nuovo spazio dedicato ai golosi. Si chiama "Mordi il Buco", in riferimento ad uno dei dolci che lo caratterizzano di più, i donuts, si trova in viale Regina Margherita 149/B, in piena zona turistica. "Abbiamo ben 30 gusti di ciambelle - racconta Rosangela, la titolare - ci sono quelle con la copertura, quelle ripiene, quelle ripiene con due gusti. Insomma, una scelta estremamente ampia. Ma abbiamo anche bomboloni, sia classici, sia con farciture particolari: Kinder Bueno, Kinder Cereali, Cocco, ecc; cookies e il milkshake, che non è fatto con il gelato ma con lo yogurt. Lo abbiamo fatto provare in occasione dell'inaugurazione ed è piaciuto molto. Aggiungeremo presto anche le granite personalizzate e faremo i milkshake con i donuts".

Sì, perché Mordi il Buco è un locale davvero molto giovane, ha infatti aperto lo scorso 27 aprile ed è stato inaugurato il primo maggio. Una nuova attività per una nuova esperienza, accarezzata da tanto tempo da Rosangela. "Per me è una vera sfida e questo mi emoziona molto - racconta - sono originaria di Milano, e a 52 anni ho sentito la necessità di rimettermi in gioco. Dopo il Covid, con mio figlio, abbiamo aperto un laboratorio a Milano dove realizziamo questi dolci. Il mio sogno però era quello di aprire un'attività in Rivera, dove venivo spesso anche in passato. Da qui l'idea di coniugare queste due passioni e aprire a Rivazzurra il mio negozio di donuts".

Com'è andata l'inaugurazione?

"Nonostante la pioggia la gente è venuta lo stesso ed è rimasta soddisfatta. Locale e prodotti sono piaciuti. Sono contenta perché c'ho messo il cuore. Sia la scritta che il logo li ho inventati io e questo spazio l'ho immaginato e realizzato con passione. Sono passati a trovarmi anche il sindaco e l'assessore alle attività economiche. Un'attenzione che mi ha fatto molto piacere".

Se dovesse venire un cliente indeciso, che cosa gli consiglierebbe?

"Come prima cosa, sicuramente, una delle nostre gustose ciambelle. Ma abbiano anche le cheescake. I donuts ai lamponi sono davvero molto buoni. Altre ciambelle particolari sono quelle ai cookie che, come le "red velvet" sono ripiene".

In quali orari è possibile gustare i vostri prodotti?

"Siamo aperti tutti i giorni dalle 10 alle 13 e dalle 16.30 alle 21.30. Venerdì, sabato e domenica l'apertura è prolungata fino alla mezzanotte, o comunque finché c'è gente. Non abbiamo giorni di chiusura. Siamo fondamentalmente un take away, per cui si passa, si acquista quello che si vuole e lo si gusta camminando o dove si preferisce. Siamo anche collegati con diverse piattaforme di asporto come Deliveroo e Just Eat".