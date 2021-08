Iniziate le riprese del documentario "Sic": un ricordo intimo ed eroico di Marco Simoncelli

"Vogliamo che la storia del Sic diventi di ispirazione per tutti i ragazzi che inseguono un sogno"

A dieci anni dalla scomparsa di Marco Simoncelli un documentario racconterà la vita e la carriera del campione romagnolo. Sono infatti iniziate le riprese di "Sic", il nuovo progetto Sky Original, che vede alla regia Alice Filippi. La cineasta, classe 1982, appassionata di motori, ha lavorato alla sceneggiatura insieme a Vanessa Picciarelli e Francesco Scarrone (prodotto da Ettore Paternò e Roberta Trovato). Sic arriverà in prima assoluta nella prossima stagione su Sky Documentaries e in streaming su Now.

Il doc, prodotto da Fremantle Italy e Mowe, punta i riflettori sulla storia del pilota italiano di MotoGP che, prima di approdare alla massima categoria, ha vinto il titolo iridato nella classe 250. Viene raccontata la parabola umana e professionale del giovane motociclista ripercorrendo proprio la stagione 2008, quando Marco, dopo un anno di cadute, difficoltà e accesi duelli, ribaltando ogni pronostico vincerà il campionato mondiale sul circuito di Sepang in Malesia. Lo stesso su cui perderà la vita tre anni più tardi a soli 24 anni.

"La mia idea di realizzare un ritratto del Sic nasce nel 2015 e se oggi siamo riusciti a concretizzare il progetto è grazie alla fiducia di Paolo e Rossella Simoncelli - afferma Roberta Trovato, Ceo di Mowe - Vogliamo che la storia del Sic diventi di ispirazione per tutti i ragazzi che inseguono un sogno".

Gabriele Immirzi, Ceo di Fremantle, condivide l'entusiasmo "di poter lavorare con una regista talentuosa ed eclettica come Alice Filippi. Grazie alla sua passione per il mondo dei motori e al suo sguardo intimo su un campione che ha lasciato il segno nella storia del motociclismo, abbiamo l’ambizione di costruire un racconto caldo, avvincente e molto emozionante".

"Sky Documentaries è il canale perfetto per proporre storie che hanno lasciato il segno. Oltre alle grandi biografie e alle migliori docu-serie internazionali, siamo felici di poter raccontare, con i documentari Sky Original, personaggi e storie italiane memorabili - spiega Roberto Pisoni, director of entertainment Channels di Sky Italia - Per questo abbiamo deciso di dedicare a Marco Simoncelli un ricordo intimo ed ‘eroico’ a dieci anni dalla sua scomparsa. “Sic” è la storia di un campione che resta indimenticabile”.