L'estate si tuffa in "Un mare di sport": gli eventi della rassegna tra divertimento e solidarietà

Sotto il sole cocente di un agosto da tutto esaurito, la spiaggia di Rimini diventa un immenso campo da gioco per decine di discipline: agosto è il mese di “Un Mare di Sport”, una rassegna di eventi diffusi, dislocati su decine di stabilimenti balneari e coordinati da Piacere Spiaggia Rimini. Un luglio frenetico ha visto i bagnini impegnati in un calendario stracolmo di appuntamenti: oltre agli eventi fitness e wellness e alle centinaia di attività itineranti e servizi implementati durante il pieno della stagione, il grandissimo successo è stato segnato da Un Mare di Rosa, la Notte Rosa in Riva al Mare, serata in cui su 7 km illuminati da migliaia di lucine sono andati in scena oltre 40 spettacoli di fuoco del cast artistico di Un Mare Di Fuoco, che intermezzavano il percorso degustazione di Un Mare di Vino.

Solo tre giorni prima Piacere Spiaggia Rimini aveva organizzato la serata di beneficenza di Enzo Iacchetti alla neo-nata Arena del Mare, facendo registrare record di copie vendute del libro dello showman, distribuite al pubblico per raccogliere fondi per la Croce Rossa Italiana. Spente le luci sulla Notte Rosa, Piacere Spiaggia Rimini è passata alla realizzazione di un altro grande evento disseminato, esordendo proprio dalla prima settimana di agosto con la presentazione di Un Mare di Sport - un intero mese dedicato all’attività fisica amatoriale e agonistica, individuale e di squadra; quattro settimane dedicate al benessere e al fitness, scandite da tornei, match e centinaia di attività lungo decine di stabilimenti balneari, realizzabili grazie alla sinergia con enti sportivi e associazioni locali. Partito con le grandi finali del Campionato Riminese di FootVolley e del primo Campionato di Tavolino giocato su BeTable al bagno 54, Un Mare di Sport conterrà anche tournament di padel, beach volley, beach tennis, burraco e calciobalilla. La rassegna diffusa culminerà con la decima edizione della 12 Ore per l’AIG per la ricerca sulle glicogenosi il 28 agosto e I Love Beach Tennis, organizzata dall’associazione Piccoli Grandi Cuori e in programma per il 29 agosto.