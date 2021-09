La bellezza di "Miss Mamma Italiana" arriva fino in America sulle onde radiofoniche di Radio Icn Ny

Venerdì l’America ha conosciuto “Miss Mamma Italiana 2021” attraverso il programma radiofonico d’oltre oceano: “Miss Mamma e le bellezze italiane” condotto tutti i venerdì dalle 16 alle 17 ora italiane e dalle 10 alle 11 ora di New York da Paolo Teti dall’Italia e da Anthony Pasquale dallo studio centrale di New York ed in onda sulle frequenze di Radio Icn Ny, definita come “la voce italiana in America”, vanta importanti collaborazioni tra le quali spiccano RAI International e il quotidiano America Oggi. Con i suoi 30 anni di esperienza la Icn Nu è la stazione più seguita dalle comunità italo-americane e di grande successo specialmente in sud America. Il suo palinsesto spazia dalla musica alla cultura, informazione, sport ed ha per bacino di udienza gran parte degli States.

Direttamente dallo studio centrale di New York il conduttore radiofonico Anthony Pasquale, nel pomeriggio di venerdì 24 settembre, ha diretto un’intervista in collegamento con la vincitrice del concorso nazionale di “Miss Mamma Italiana 2021”. Paolo Teti, corrispondente della radio americana dall’Italia, patron del concorso e fondatore della società Te.Ma Spettacoli che sin dagli anni ’90 organizza alcuni tra i concorsi nazionali di bellezza e simpatia più importanti in Italia, insieme ad Anthony Pasquale, hanno intervistato la trentenne bellissima mamma, Silvia Palamà che si è aggiudicata per l’anno 2021 il titolo di “Miss Mamma Italiana” e Paolo Borghesi, Presidente di Fondazione Verdeblu ente organizzatore delle serate Pre Finali e Finalissima nazionale del concorso tenutesi a Bellaria Igea Marina il weekend dal 10 al 12 settembre scorso.

Un concorso, quello di “Miss Mamma Italiana” che ha compiuto quest’anno i suoi primi 28 anni di attività portando in giro per il bel Paese il culto della mamma italiana, esaltandone non solo la bellezza ma anche altre importanti doti come la simpatia e l’impegno in famiglia, nel lavoro e nella società. A Bellaria Igea Marina si sono sfidate ben 38 finaliste, selezionate in tutte le regioni italiane fino alla vittoria decretata della bergamasca Silvia Palamà che si è distinta per il suo fascino ed abilità. Miss Mamma Italiana 2021 si è presentata ai microfoni di Icn Ny e a seguire Teti in accordo con Borghesi con il quale ha intessuto importanti rapporti di collaborazione nell’edizione della Finalissima appena trascorsa, ha accennato ad importanti anticipazioni.

Il patron del concorso ha rivelato novità per la 29° edizione di “Miss Mamma Italiana 2022” che avrà luogo per le Pre Finali e Finali, sempre nella città rivierasca di Bellaria Igea Marina. Il prossimo anno infatti, le finaliste che approderanno nella città “dea dell’Adriatico” oltre alle canoniche sfilate d’eleganza e prove di abilità potranno seguire interessanti e divertentissime masterclass di canto, recitazione, ballo e galateo oltre ad essere ospiti a bordo della “Dream Boat”, la motonave che costeggiando le spiagge di Bellaria Igea Marina, presenterà le Finaliste in sfilata lungo i pontili. Questo e tanto altro è in serbo per un’edizione speciale 2022: uno scintillante evento dedicato a tutte le mamme. Appuntamento a Bellaria Igea Marina dal 5 al 10 settembre